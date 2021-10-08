سناب شات يُتيح ربح آلاف الدولارات من خلال ميزة Spotlight Challenges

تزامنًا مع إطلاق عدد من التحديثات المستمرة خلال الفترة الأخيرة، كشف تطبيق سناب شات عن مفاجأة تُسعد الملايين من مستخدميه، بعد إطلاقه ميزة Spotlight Challenges الجديدة لإنشاء مقاطع فيديو، والتي من خلالها سيختار التطبيق من يستحق تلك الجوائز النقدية والحصول على مبالغ مالية طائلة تبدأ من 250 دولار أمريكي حتى 25000$، وهو الأمر الذي سيشجع صناع المحتوى من إنشاء فيديوهان قصيرة مميزة من أجل الحصول على الجوائز على غرار تطبيق التيك توك.

كيفية الربح من سناب شات

في البداية تبدأ الجوائز المقدمة في ميزة سناب شات الجديدة من 250 دولار أمريكي إلى 25 ألف من العملة الأمريكية، بخلاف ملايين الدولارات التي يتم توزيعها وصرفها شهريًا لقنوات المشاهير وصناع المحتوى التي يتم صرفها من منصة الأضواء التابعة له، في حين ستكون التوزيعة الجديدة من ميزة Spotlight، التي ستوفر للمستخدمين المبدعين تحقيق الربح من خلال مكافأة أسبوعية، توزع على مقاطع الفيديو التي يتم إنشاءها باستخدام عدسات أو أصوات أو موضوعات معينة، وكلما زاد عدد المشاهدات للفيديو، كلما زادت أرباحه، حيث سيتم اختيار الفائزين من بين الفيديوهات الأكثر مشاهدة.

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زيادة الترويج عبر Spotlight Challenges

يمكن الاستفادة من الميزة الجديدة لربح الأموال، من خلال العمل على إنشاء فيديوهات مميزة، بالاستعانة بزيارة صفحة الأكثر رواجًا Trending أو الاتجاهات، ثم ترويج مقطع الفيديو الذي قام بنشره، وفي حالة تحقيقه نسب مشاهدات كبيرة، سيساعده ذلك على تحقيق ربح وفير في حالة الاشتراك في تحدي Spotlight Challenges، الذي بدوره سيعمل على اختيار أفضل 50 فيديو مؤهلًا للفوز وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل الإبداع والأصالة والاستخدام المبتكر لأدوات التطبيق.