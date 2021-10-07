سناب شات يقدم مكافأة لصناع المحتوى عبر ميزة Spotlight

قدم تطبيق “سناب شات” حزمة من الأدوات والبرامج التي تمكن صناع المحتوى من تحقيق مبالغ مالية من الفيديوهات التي يقومون بتصويرها من خلال التطبيق، ويشمل هذا ميزة الإهداء لصناع المحتوى في كافة دول العالم، كما تم توسيع سوق صناع المحتوى ليضم كبار صناع المحتوى الذين يمتلكون حسابات تم التحقق منها، كما تم إطلاق مورد إرشادي يسمى Creator Hub وأيضا اطلاق ميزة المكافأت المالية لصناع المحتوى من خلال ميزة Spotlight.

سناب شات يقدم مكافأة لصناع المحتوى

حيث أضاف تطبيق “سناب شات” طريقة جديدة لصناع المحتوى تمكنهم من ربح النقود من خلال ميزة “Spotlight Challenges”، وفقا لتقرير نشر عبر البوابة العربية للأخبار التقنية، حيث تقوم تلك الميزة برصد مكافأت مالية بشكل أسبوعي على إنشاء مقاطع فيديو باستخدام عدسات معينة، أو القيام بنشاط معا من خلال تلك الميزة، حيث يتم منح المكافأة لما يقرب من 5 أشخاص لكل تحدي، ويتم تحديد الفائزين بالجائزة بناءا على مقطاع الفيديوهات الأكثر مشاهدة، وتتراوح الجائزة عادةً من ألف دولار إلى 25 ألف دولار، علما بأن الحد الادنى للدفع 250 دولار أمريكي.

وتعد تلك التحديات الاسبوعية بمثابة طريقة جديدة لتحفيز الأشخاص على إنشاء مقاطع فيديو عبر الميزة المذكورة، وكذلك فأن القيام بعمل تلك التحديات يجعلك مرشحا للفوز بالجوائزة المالية المرصودة، ومن المحتمل أن يتزايد البحث عن تطبيق سناب شات من أجل تحميله على اجهزة الهواتف الذكية خلال الفترة القادمة من قبل ملايين الاشخاص.