سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 

يستحوذ تطبيق سناب على شعبية كبيرة في جميع دول العالم، وتتخطى نسبة تحميل سناب بما يقارب من مليار عملية تحميل مختلفة على منصات الهواتف الذكية ومواقع الإنترنت، وهو تطبيق مميز لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة والدردشة مع الأصدقاء، ويضم التطبيق ميزه رهيبة قد لا يعرفها الكثير، وهى إنشاء محتوي ومشاركته عبر منصة الأضواء، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف عليها.

النشر في منصة الأضواء

أصبح الآن بتطبيق سناب شات مشاركة إبداعك ولحظاتك الرائعة عبر مقاطع فيديو مصورة، ومشاركتها على منصة الأضواء ليراها الجميع، على منصة الأصدقاء من خلال الخطوات التالية وأصبح يمكنك الترويج لها ليشاهدها أعداد كبيرة من الجماهير.

كيفية إنشاء محتوى

يمكن لمستخدمين تطبيق سناب شات إنشاء محتوى خاص بهم لمشاركة لحظاتهم اليومية ونشرها على منصة الأصدقاء من خلال الخطوات الآتية: