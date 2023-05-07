تقنية

سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 

مصطفى أحمد

يستحوذ تطبيق سناب على شعبية كبيرة في جميع دول العالم، وتتخطى نسبة تحميل سناب بما يقارب من مليار عملية تحميل مختلفة على منصات الهواتف الذكية ومواقع الإنترنت، وهو تطبيق مميز لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو القصيرة والدردشة مع الأصدقاء، ويضم التطبيق ميزه رهيبة قد لا يعرفها الكثير، وهى إنشاء محتوي ومشاركته عبر منصة الأضواء، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف عليها.

سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 

النشر في منصة الأضواء

أصبح الآن بتطبيق سناب شات مشاركة إبداعك ولحظاتك الرائعة عبر مقاطع فيديو مصورة، ومشاركتها على منصة الأضواء ليراها الجميع، على منصة الأصدقاء من خلال الخطوات التالية وأصبح يمكنك الترويج لها ليشاهدها أعداد كبيرة من الجماهير.

سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء

كيفية إنشاء محتوى

يمكن لمستخدمين تطبيق سناب شات إنشاء محتوى خاص بهم لمشاركة لحظاتهم اليومية ونشرها على منصة الأصدقاء من خلال الخطوات الآتية:

  • أولاً: تسجيل الدخول إلى حساب سناب شات.
  • ثانياً: قم بسحب الفيديو المراد نشره  في منطقة التحميل أو اختر “اختيار فيديو”.
  • ثالثاً: اختر “نشر في منصة “الأضواء”.
    علما بأن يمكن رفع ومشاركة فيديو MP4 وتتراوح مدته بين 5 ثوان إلى 60 ثانية، وبحد أدنى من الدقة يبلغ 576×1024.
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء 
سناب شات يضم مزايا خرافية تُبهر المستخدمين.. أبرزها إنشاء محتوى ومشاركته على منصة الأضواء
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مصطفى أحمد

حاصل على كلية تجارة، أعمل في عدة مواقع منذ سنوات، وأهتم بتغطية الأخبار الحصرية لحظة بلحظة.

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