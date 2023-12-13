سناب شات تُطلق ميزات جديدة رائعة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت خلال الساعات الماضية منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “سناب شات”، عن إطلاق ميزات جديدة رائعة ومميزة بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي خدمة Snapchat Plus، وهى من الخدمات المدفوعة للمستخدمين، حيث تتضمن هذه الميزات ميزة إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي وذلك بناءً على نص مكتوب، بالإضافة إلى ميزة رائعة وهى توليد صور تعاونية بالذكاء الاصطناعي.

شعار سناب شات - مصدر الصورة: يوتيوب

إنشاء صور لمستخدمي Snapchat Plus

تسمح ميزة إنشاء صور بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي Snapchat Plus بإنشاء صور فريدة من نوعها، حيث تكون تلك الصور مميزة بناءً على نص مكتوب، حيث يمكن للمستخدمين كتابة أي نص يريدونه، مثل “صورة لشاطئ جميل” أو “صورة لقطط تلعب”،أو صور لـ” كلب يمرح”، وسوف يعمل الذكاء الاصطناعي على إنشاء الصورة بناءً على هذا النص المكتوب من قبل المستخدم وحسب رغبته في الحصول على صورة مميزة.

توليد الصور

أما ميزة توليد صور تعاونية بالذكاء الاصطناعي، فسوف تسمح الميزة الجديدة للمستخدمين اثنين من Snapchat Plus بتوليد صورة واحدة تجمع بينهما بشكل مميز، حيث يمكن للمستخدمين اختيار أي صورة يريدونها، وسيعمل الذكاء الاصطناعي على دمج الصورتين في صورة واحدة بشكل مميز ورائع.

تسعى شركة سناب شات خلال هذه المرحلة لإطلاق عدد من الميزات الجديدة، وذلك من أجل جذب العديد من العملاء والمستخدمين خدمة Snapchat Plus. حيث حققت هذه الخدمة انتشارًا واسعًا منذ إطلاقها في يونيو الماضي، وخاصة أنها مدفوعة مما يزيد من مكاسب الشركة وتحقيق أرباح مالية كبيرة، في ظل منافسة قوية وشرسة مع العديد من، حيث وصل عدد المشتركين فيها إلى حوالي 7 ملايين مشترك.

وتأمل الشركة خلال الفترة القليلة القادمة لتحقيق عدد أكبر من المشتركين، وذلك من خلال الخدمة والميزة الجديدة التي أطلقتها خلال الساعات الماضية، حيث تعم لالشركة على الاستفادة من الذكاء الإصطناعي في الصور والعديد من الخدمات الأخرى أملاً في جذب الكثير من العملاء والمستخدمين إلى التطبيق، وبالتالي تحقيق أرباح مالية كبيرة خلال الفترة القادمة من أجل دعم الشركة.

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نجح تطبيق سناب شات خلال الفترة الأخيرة في جذب العديد من المستخدمين وتحقيق نسبة شهرة عالمية في العديد من دول العالم، وخاصة أنه تطبيق سهل في التعامل معه ونقل المحادثات والصور بجودة عالية، ويسعى التطبيق لطرح العديد من الميزات الجديدة مثل الميزة السبق ذكرها في المقال.