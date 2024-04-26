سناب شات تعلن عن تحديثات إيجابية في الربع الأول من 2024

سناب شات تكشف عن تفاصيل مبهجة حول أدائها في الربع الأول من 2024، حيث شهدت زيادة ملحوظة في الإيرادات بالإضافة إلى نمو مستدام في عدد مستخدمي المنصة، بموجب التحديث، بلغ عدد المستخدمين النشطين يوميًا 422 مليون مستخدم، مع زيادة سنوية تبلغ 10%، وقد تضاعف عدد المشتركين في +Snapchat بنسبة تفوق ثلاثة أضعاف عما كان عليه في السنة السابقة، مسجلاً ارتفاعًا ملحوظًا.

وبلغت إيرادات الربع الأول 1.2 مليار دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 21%، إلا أن هناك بعض التحديات مثل عدم استمرارية النمو في أسواق الإيرادات الرئيسية، ومع ذلك، يعد اكتساب المستخدمين الجدد في الأسواق الناشئة مفتاحًا للنمو المستقبلي، حتى وإن كانت هذه المناطق لا تحقق حاليًا إيرادات قيمة للمنصة.

سناب شات أيضًا تركز على زيادة جمهورها في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع تسجيل زيادة كبيرة في الوقت المستغرق في مشاهدة خلاصة فيديو Spotlight بنسبة 125% سنويًا، يُعَدّ برنامج Snap Stars لمنشئي المحتوى المعتمدين جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، حيث ساهم في زيادة التفاعل بشكل كبير وتحقيق نمو ملحوظ في منشورات القصص ومنشورات Spotlight.

من جانب آخر، يشير سناب شات إلى تحسينات في نماذج التعلم الآلي التي أدت إلى نتائج إيجابية لشركائها الإعلانيين، حيث شهد عدد المعلنين الصغار والمتوسطين زيادة بنسبة 85% سنويًا، مما يبرز فوائد الإعلانات المبسطة التي تم تطويرها.