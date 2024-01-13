سناب شات تعزز الحماية الأبوية: تقييد استخدام القاصرين لروبوت الدردشة My AI

أدخلت سناب شات تحديثات أمنية جديدة تتيح للآباء تقييد استخدام أبنائهم القاصرين لروبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، My AI، هذه الضوابط تسمح للوالدين بمراقبة تفاعلات أبنائهم مع الروبوت وتقييد هذه التفاعلات إذا لزم الأمر.

كجزء من هذه التغييرات، يُمكن للآباء أيضًا الاطلاع على إعدادات الخصوصية لحسابات أبنائهم والوصول بسهولة إلى مركز العائلة – المكان المخصص للرقابة الأبوية على التطبيق، هذا الإجراء يأتي بعد مرور حوالي عام على إطلاق My AI من قبل سناب شات، وذلك في إطار استجابتها للانتقادات المتعلقة بالتفاعلات بين القاصرين والروبوت.

تم تصميم الضوابط الأبوية الجديدة لتعزيز الحماية ضد الاستجابات غير الملائمة أو الضارة من الروبوت، ولفرض قيود على استخدام الخدمة في حالة الاستخدام غير اللائق المتكرر، يُمكن للآباء الآن أيضًا مراقبة إعدادات السلامة والخصوصية لأبنائهم، بما في ذلك من يمكنه التواصل معهم عبر التطبيق ومن يمكنه مشاهدة موقعهم عبر خريطة سناب شات.

مع تسهيل الوصول إلى مركز العائلة، أصبح بإمكان الوالدين الآن الوصول المباشر إليه من خلال الحساب أو من خلال قائمة الإعدادات، تؤكد سناب شات على أن تصميمها يهدف إلى عكس ديناميكيات العلاقات الواقعية بين الآباء وأبنائهم، مع الحفاظ على خصوصية الاتصالات الشخصية.

تم إطلاق مركز العائلة في عام 2022 كجزء من جهود سناب شات لزيادة الحماية للمستخدمين الشباب على منصتها، وذلك استجابةً للضغوط المتزايدة على الشبكات الاجتماعية لحماية القاصرين، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس التنفيذي لسناب شات، إيفان شبيغل، أمام مجلس الشيوخ بشأن سلامة الأطفال في 31 يناير، إلى جانب قادة منصات أخرى مثل إكس، تيك توك، ميتا، وديسكورد.

هذه الخطوة تعكس التزام سناب شات بتوفير بيئة آمنة للمستخدمين الصغار وتعزيز دور الأسرة في حماية الأطفال على الإنترنت، ومن المتوقع أن يتم تحديث مركز العائلة بمزايا إضافية بناءً على ملاحظات العائلات وخبراء السلامة عبر الإنترنت.