سناب شات تختبر عرض الروابط الاعلانية داخل روبوت الدردشة الخاص بها وتعلن عن عرض الإعلانات في قسم سبوت لايت

تُعتبر خطوة عرض الروابط الإعلانية داخل روبوت الدردشة الجديدة في تطبيق سناب شات، إحدى الخطوات الجديدة التي تتخذها الشركة لزيادة إيراداتها من خلال تقديم خدمات إعلانية جديدة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت الشركة أن نحو 90% من مستخدمي تطبيق سناب شات يتفاعلون مع روبوت الدردشة عندما يتعلق الأمر بتلقي النصائح والاقتراحات حول الأنشطة التي يمكن القيام بها والأماكن التي يمكن زيارتها.

وتسمح هذه الخطوة للشركات الاعلانية بالوصول إلى المستخدمين من خلال روبوت الدردشة وتقديم الإعلانات والروابط المناسبة لهم، ومن المقرر أن تكون هذه الخدمة متاحة للشركات الاعلانية بشكل رسمي في وقت لاحق من هذا العام.

أعلنت شركة سناب شات أيضاً عن بدء عرض الإعلانات في قسم “سبوت لايت” الذي يعرض مقاطع الفيديو القصيرة الأكثر انتشاراً على المنصة، ويتيح للمستخدمين الاطلاع على مقاطع فيديو قصيرة مختارة بعناية من المنصة والتفاعل معها من خلال الإعجابات والتعليقات، وسيتم عرض الإعلانات في شكل مقاطع فيديو قصيرة مثل المحتوى العادي، وسيتم عرضها بشكل متكرر في قسم “سبوت لايت” لتحسين فرص الوصول إلى الجمهور المستهدف.

يُعتبر تطبيق سناب شات واحداً من أكثر تطبيقات المراسلة الفورية شيوعاً وشعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت، ويتميز هذا التطبيق بمزايا قوية تساعد المستخدمين على صنع محتوى فريد ومميز، سواء كان ذلك عبر الصور المضحكة أو الفيديوهات الجذابة أو المشاركة في الحالة الشخصية.

يتيح سناب شات للمستخدمين إرسال الصور والفيديوهات القصيرة بسهولة وبخيارات تحرير متعددة تسمح بإضافة عناصر جذابة مثل المؤثرات الخاصة والتصميمات المخصصة ويمكن للمستخدمين أيضاً إرسال الرسائل النصية والملصقات والإشارات التعبيرية المميزة.

ومن بين المزايا الأخرى التي يتميز بها سناب شات، إمكانية الدردشة الجماعية وتبادل الملفات بشكل آمن وموثوق به، وبفضل هذه الميزات القوية يستخدم تطبيق سناب شات من قبل الملايين من المستخدمين في جميع أنحاء العالم ويعتبر وسيلة مثالية للتواصل الاجتماعي والترفيه.

يعمل فريق مطوري تطبيق سناب شات بجدية على تطوير التطبيق وإضافة تحديثات جديدة بشكل دائم، بهدف تحسين تجربة المستخدم وجعلها أكثر متعة وإثارة، وقد انعكست هذه الجهود الحثيثة على شعبية التطبيق في جميع أنحاء العالم، إذ حقق التطبيق نجاحاً كبيراً وتم تحميله على ملايين الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء العالم.

ومن بين التحديثات التي تم إضافتها إلى التطبيق في الفترة الأخيرة:

إضافة ميزة الزوايا الحية التي تمكن المستخدمين من إضافة تأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى الصور والفيديوهات.

إضافة ميزة اللعب الجماعي الذي يتيح للمستخدمين اللعب مع أصدقائهم عبر التطبيق.

إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإرسال الصور المصغرة في وضع “الضيوف فقط”، مما يتيح لهم مشاركة محتواهم مع الأصدقاء الذين يتابعونهم بشكل خاص دون أن يراه الجميع.

إنشاء قصص طويلة المدى، حيث يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو تصل إلى 60 ثانية ومشاركتها مع الأصدقاء.

وبفضل هذه التحديثات المستمرة يستمر تطبيق سناب شات في الارتقاء بتجربة المستخدم وجعلها أكثر مرحاً وتشويقاً.