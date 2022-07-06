سناب بيتا للايفون والاندرويد ومزاياه الرائعة

الآن أصبح بإمكانك تحميل سناب بيتا سواء للاندرويد أو الايفون أو الأيباد برابط مباشر، حيث جاء الإصدار الجديد من التطبيق بالكثير من المميزات الجديدة، وكلنا نعرف أن منصة سناب شات واحدة من أهم منصات التواصل الاجتماعي والتي توفر لمستخدميها العديد من تلك الاستخدامات مثل كاميرا سناب شات الشهيرة لتمكنك من التقاط الصور الرائعة بالإضافة للعديد من المؤثرات والفلاتر المتنوعة هذا غير ميزة الستوري والذي يمكنك من خلاله مشاركة أوقاتك السعيدة مع الأصدقاء، كما يمكنك من خلال سناب بيتا إجراء الدردشة مع العديد من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، اليوم ومن خلال السطور القليلة القادمة سنقدم لكم جديد سناب شات بيتا للاندرويد والايفون.

سناب بيتا للايفون snapchat Beta iOS

بداية عليك تنزيل تطبيق Test flight .

. قم بتثبيت البرنامج على هاتفك ثم فتح التطبيق مباشرة.

من ضمن قائمة التطبيقات الظاهرة أمامك ستجد تطبيق سناب بيتا.

قم بإختيار النسخة التجريبية من سناب بيتا وانقر على تنزيل.

يمكنك الآن تسجيل الدخول إلى سناب شات بيتا سواء لأجهزة الأيفون والأيباد أيضًا.

مزايا تحميل تطبيق سناب بيتا snapchat Beta apk

فلاتر ومؤثرات جديدة يتم إضافتها كل يوم ويمكنك تطبيقها على وجهك عند إلتقاط الصور على التطبيق.

بنقرة واحدة ستتمكن من إلتقاط الصور.

مجموعة هائلة ومتنوعة من الأيموجي يمكنك وضعها على الفيديوهات والصور.

تستطيع إنشاء المؤثرات والفلاتر الخاصة بك لإضافتها إلى الصور ومقاطع الفيديوهات عبر التطبيق.

تستطيع الدردشة مع الأصدقاء من خلال الرسائل المباشرة.

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تستطيع تحرير اللحظات القديمة ومشاركتها مع الأصدقاء أو القيام بحفظها في ألبوم الكاميرا الخاص بك.

رؤية الأخبار العاجلة وقصص الأصدقاء ومشاركتهم مع لحظاتهم الرائعة.

إبقاءك على إطلاع دائم بالقصص الحصرية من كبار المبدعين والمشاهير على السناب.

يمكنك إجراء محادثة فيديو ودردشة مع أكثر من 16 صديقًا في آن واحد.

التطبيق متوافق تمامًا مع الاندرويد والايفون مع جميع الإصدارات والهواتف.

رفع الصور على التطبيق دون وضع إطار ابيض عليها كما كان سابقًا.

دمج القصة مع الاستكشاف.

خطوات تحميل تطبيق سناب بيتا للاندرويد snapchat Beta

الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي لتطبيق سناب شات.

الإنتقال إلى الصفحة الرئيسية للموقع.

الإنتظار قليلاً لحين الإنتهاء من خطوات تحميل الموقع ثم البدء في إستخدام التطبيق.

الخلاصة

إن سناب بيتا هو تطبيق يبقيك على إتصال بالعائلة والأصدقاء هذا بفضل نظام الدردشة والمراسلة التفاعلي متعدد الوسائط، يمكنك من خلاله مشاركة أحداثك المفضلة على الهواء مباشرة أو حفظها كرسائل والتي سرعان ما تختفي دون ترك أثرًا خلفها، كل مهمتك هي التقاط الصور وإضافة ما ترغب فيه من مؤثرات ثم إختيار المدة التي ترغب بها ومشاركتها مع الأصدقاء، إن تطبيق سناب شات بيتا من أفضل التطبيقات والتي أقبل عليها العديد من الأشخاص حول العالم.