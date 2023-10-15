سماعات Huawei FreeBuds Pro 3 قادمة إلى الإمارات بقوة؛ التفاصيل والمميزات الرئيسية

بعد الإعلان الناجح لسماعات Huawei FreeBuds Pro 3 في الصين وأوروبا خلال الشهر الماضي، يترقب الكثيرون وصول هذه السماعات إلى الأسواق الأخرى.

حاليًا، تتوافر السماعات للبيع في الصين، ومن المتوقع توافرها في الاتحاد الأوروبي ابتداءً من 18 أكتوبر.

تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن شركة هواوي تعتزم توسيع نطاق تواجدها في الشرق الأوسط.

حيث كشفت الأنباء حديثًا عن حصول سماعات Huawei FreeBuds Pro 3 على شهادة من قبل هيئة TDRA، الأمر الذي يؤكد احتمالية طرحها في الإمارات العربية المتحدة في الفترة القريبة.

وتفصيلاً للشهادة، تم تحديد رقم طراز السماعات بـ T0018 في الإمارات.

ورغم أن الشهادة لم تشمل تفاصيل محددة عن السماعات، إلا أن معرفتنا بالنسخة المتوفرة في الأسواق الأخرى تسمح لنا بالحديث عن المميزات الرئيسية لها.

تأتي سماعات Huawei FreeBuds Pro 3 مزودة بالعديد من التقنيات الحديثة مثل تقنية العزل الضوضائي المتقدمة ANC 3.0 وشريحة Kirin A2 التي تعمل على نقل صوت بجودة عالية بسرعة 1.5 ميجابت في الثانية، مع الحفاظ على جودة البيانات.

ومن بين المميزات البارزة للسماعات، جودة الصوت الرائعة التي توفرها، إلى جانب تقنية QuietCall 2.0 التي تعمل على تقليل الضوضاء الخلفية أثناء المكالمات بشكل ملحوظ.

ولا ننسى الأداء القوي من ناحية عمر البطارية، حيث توفر السماعات حتى 7 ساعات من الاستماع المتواصل، وتصل هذه المدة إلى 30 ساعة عند استخدام حافظة الشحن.

مع هذه المميزات الرائعة، يترقب الكثيرون طرح هذه السماعات في الإمارات، ويتوقع أن تلقى رواجًا كبيرًا في السوق المحلي.