تقنية

“سلي أطفالك” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 عرب سات ونايل سات

امل ناجي

تردد قناة طيور الجنة التي يبحث عنه عدد كبير من الأمهات، وأيضاً الآباء فهي تعد من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، وهذه القنوات تحتوي على عدد من القيم الهادفة، والبرامج التي يستفيد منها الأطفال، ولذلك فقد تعد قناة طيور الجنة من أكثر القنوات المفضلة لدي جميع الأطفال لأنها تقدم الكثير من الأغاني، وأيضاً الكثير من البرنامج الهادفة التي يستفيد منها كل طفل، ولهذا السبب فقد ازدادت عمليات البحث عن هذا الموضوع، ولذلك يتم البحث عن التردد الجديد بعد التحديث علي نايل سات وعرب سات، وهوت بيرد، لاستقبال القناة تابع المقال.

تردد طيور الجنة الجديد
تردد طيور الجنة الجديد
تردد طيور الجنة الجديد

تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تعرف على أحدث تردد لقناة طيور الجنة وأهم البرامج المقدمة عليها لسنة 2022

تردد قناة طيور الجنة 2022.. وبعض قنوات الأطفال

تعد قناة طيور الجنة من القنوات التي تحتوي على الكثير من الأغاني الذي يستفيد منها كل طفل، حيث تعلم الطفل اللهجة بكل سهولة وأيضاً تعلم الأطفال القراءة والكتابة، ونظراً إلى كونها من القنوات المفضلة يتم تحديث ترددها كل فترة حتي يتم متابعتها بجودة عالية، ولضمان إشارة قوية.

تردد قناة طيور الجنة 2022

تردد قناة طيور الجنة 2022 نايل سات

لمتابعة التردد الجديد بعد التحديث، وتنزيله على أجهزتهم بكل سهولة، وبجودة مرتفعة على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام الاحداثيات التالية:

طيور الجنة

  • اجعل تردد قناة طيور الجنة هو ١١٢٥٨.
  • ثم اضبط معدل الاستقطاب أفقي.

  • معدل الترميز هو ٢٧٥٠٠.
  • معامل التصحيح ٥/٦.
ضبط تردد قناة طيور الجنة
ضبط تردد قناة طيور الجنة 3

تردد قناة طيور الجنة القمر الصناعي عرب سات

هذا التردد الذي يكون مخصص لبلاد المملكة العربية السعودية وأيضاً جميع دول الخليج، وغرب آسيا، التردد كالتالي:

  • تردد طيور الجنة عرب سات هو ١١٣١٠.
  • معدل الاستقطاب أفقي.
  • معدل الترميز ٣٠٠٠٠.
  • معامل التصحيح ٤/٣.
ضبط تردد قناة طيور الجنة
ضبط تردد قناة طيور الجنة 2

استقبال طيور الجنة على هوت بيرد

  • يمكنك استقبال القناة طيور الجنة على التردد 11073.
  • اختر نوع الاستقطاب أفقي.

تردد قناة طيور الجنة

  • اكتب معدل الترميز 27500.
  • اجعل معامل التصحيح 3/4.
امل ناجي

ليسانس أداب اجتماع اعمل في الكتابة بالمواقع الإخبارية


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