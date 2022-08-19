“سلي أطفالك” تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022 عرب سات ونايل سات

تردد قناة طيور الجنة التي يبحث عنه عدد كبير من الأمهات، وأيضاً الآباء فهي تعد من أفضل القنوات المخصصة للأطفال، وهذه القنوات تحتوي على عدد من القيم الهادفة، والبرامج التي يستفيد منها الأطفال، ولذلك فقد تعد قناة طيور الجنة من أكثر القنوات المفضلة لدي جميع الأطفال لأنها تقدم الكثير من الأغاني، وأيضاً الكثير من البرنامج الهادفة التي يستفيد منها كل طفل، ولهذا السبب فقد ازدادت عمليات البحث عن هذا الموضوع، ولذلك يتم البحث عن التردد الجديد بعد التحديث علي نايل سات وعرب سات، وهوت بيرد، لاستقبال القناة تابع المقال.

تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد 2022

تعد قناة طيور الجنة من القنوات التي تحتوي على الكثير من الأغاني الذي يستفيد منها كل طفل، حيث تعلم الطفل اللهجة بكل سهولة وأيضاً تعلم الأطفال القراءة والكتابة، ونظراً إلى كونها من القنوات المفضلة يتم تحديث ترددها كل فترة حتي يتم متابعتها بجودة عالية، ولضمان إشارة قوية.

تردد قناة طيور الجنة 2022 نايل سات

لمتابعة التردد الجديد بعد التحديث، وتنزيله على أجهزتهم بكل سهولة، وبجودة مرتفعة على القمر الصناعي نايل سات، يمكنك استخدام الاحداثيات التالية:

اجعل تردد قناة طيور الجنة هو ١١٢٥٨.

ثم اضبط معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز هو ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح ٥/٦.

تردد قناة طيور الجنة القمر الصناعي عرب سات

هذا التردد الذي يكون مخصص لبلاد المملكة العربية السعودية وأيضاً جميع دول الخليج، وغرب آسيا، التردد كالتالي:

تردد طيور الجنة عرب سات هو ١١٣١٠.

معدل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز ٣٠٠٠٠.

معامل التصحيح ٤/٣.

استقبال طيور الجنة على هوت بيرد

يمكنك استقبال القناة طيور الجنة على التردد 11073.

اختر نوع الاستقطاب أفقي.