سلسلة iPhone 18 ستفاجئ الجميع

تُجري آبل تغييرًا جذريًا في استراتيجيتها المتعلقة بمنتجات سلسلة iPhone 18، المقرر إطلاقها عام 2026، ووفقًا للتقارير، لن يتم إنتاج الطراز “الأساسي”، الذي لطالما كان الطراز الأساسي في السلسلة، وبدلًا من ذلك، ستطرح الشركة هاتف iPhone قابلًا للطي وهاتف iPhone 18 Air كخيار أرخص.

سلسلة هواتف iPhone 18 ستشهد تغييرًا كبيرًا

تشير تسريبات إلى أن سلسلة هواتف iPhone 18 ستضم خمسة طُرز مختلفة، وهي iPhone 18 Air، وiPhone 18 Pro، وiPhone 18 Pro Max، بالإضافة إلى هاتف iPhone القابل للطي، كما سيُطرح iPhone 17e، خليفة iPhone 16e، قبل عام 2026، وبهذه الخطوة، تهدف Apple إلى توسيع نطاق منتجاتها في كلٍّ من فئتي الهواتف الفاخرة والمتوسطة.

من المتوقع أن يكون سعر هاتف آيفون القابل للطي، والذي سيكون الطراز الأبرز في السلسلة، مرتفعًا، حيث يتراوح بين 2000 و2500 دولار أمريكي، لذلك، تُجهّز آبل جهازها القابل للطي لجذب شريحة مستخدمين أكثر تخصصًا، في الوقت نفسه، سيُقدّم هاتف آيفون 18 إير، بسعره الأنسب، بديلاً للمستخدمين الجدد في عالم آبل.

ينبع تغيير استراتيجية آبل من هدفها المتمثل في تقليل تعقيد خط إنتاجها، فبينما عملت الشركة بأربعة طرازات مختلفة لسنوات، كانت مبيعات بعضها أقل من المتوقع مع تحول طلب السوق إلى قطاعات مختلفة، ومن المتوقع أن يسمح هذا القرار الجديد لشركة آبل بمواجهة المنافسة من خلال زيادة عدد طرازاتها بشكل منضبط، استجابةً لخط إنتاج سامسونج الواسع.