تقرير جديد يكشف أن سلسلة iPhone 13 هي الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الاولى لعام 2022

كشفت تقرير جديد لمؤسسة IDC عن قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2022، وكانت هذه القائمة الجديدة غير متوقعة، حيث شهدت حضورًا كبيرًا لسلسلة هواتف iPhone 13.

جاءت هواتف شركة Apple في المراكز الأولى، وذلك بفضل سلسلة iPhone 13، وهذا ترتيب الهواتف الأكثر مبيعًا في العالم.

تصدر سلسلة iPhone 13 لهذه القائمة

في المرتبة الأولى جاء هاتف iPhone 13 كأفضل هاتف والأكثر مبيعا منذ الربع الأخير لعام 2021.

في المرتبة الثانية جاء هاتف iPhone 13 Pro Max واستمرت هواتف آبل في الهيمنة على هذه القائمة الحديثة، حيث احتل هاتف iPhone 13 Pro المركز الرابع.

وبهذا الترتيب شغلت هواتف iPhone وحدها المراكز الثلاثة الأولى لأفضل الهواتف وأكثرهم مبيعًا 5 العالم.

وجاء الغائب الوحيد من سلسلة هواتف iPhone 13 في القائمة، هو هاتف iPhone 13 Mini، الذي أشارت عدة تقارير إلى ضعف مبيعاته مقارنة بباقي الإصدارات الأخرى لهواتف iPhone.

شركة Samsung تتصدر بفضل هواتفها الاقتصادية

تصدرت شركة سامسونج، حيث حجزت إحدى المقاعد في القائمة ولكن مع الفئة الاقتصادية بفض هاتفي “Samsung Galaxy A12” و “Samsung Galaxy A32”, اللذان جاءا في المركزين الثالث والخامس على التوالي، وجاءت هذه النتيجة بعد استبدالهما بهاتفي “Samsung Galaxy A13” و Samsung” “Galaxy A33 الجديدة.

لم يتمكن أي من هواتف Galaxy S22 الراقية من شركة Samsung من حجز مقعد في المراكز الخمسة الأولى، في غياب تام لمنتجات Android الأخرى من الهواتف المتقدمة التي غالبًا ما تكون أيضًا اقتصادية.

لم يكشف تقرير مؤسسة IDC عن حجم المبيعات أو الحصة السوقية لأي هاتف ولكنه أشار فقط إلى ترتيب الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في العالم.