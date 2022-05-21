تقرير جديد يكشف أن سلسلة iPhone 13 هي الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الاولى لعام 2022

سمير بوبكر

كشفت تقرير جديد لمؤسسة IDC عن قائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2022، وكانت هذه القائمة الجديدة غير متوقعة، حيث شهدت حضورًا كبيرًا لسلسلة هواتف iPhone 13.

تقرير جديد يكشف أن سلسلة iPhone 13 هي الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الاولى لعام 2022 6 21/5/2022 - 3:35 م

تقرير جديد يكشف أن سلسلة iPhone 13 هي الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الاولى لعام 2022 1 21/5/2022 - 3:35 م

جاءت هواتف شركة Apple في المراكز الأولى، وذلك بفضل سلسلة iPhone 13، وهذا ترتيب الهواتف الأكثر مبيعًا في العالم.

تقرير جديد يكشف أن سلسلة iPhone 13 هي الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الاولى لعام 2022 2 21/5/2022 - 3:35 م

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تصدر سلسلة iPhone 13 لهذه القائمة

في المرتبة الأولى جاء هاتف iPhone 13 كأفضل هاتف والأكثر مبيعا منذ الربع الأخير لعام 2021.

في المرتبة الثانية جاء هاتف iPhone 13 Pro Max واستمرت هواتف آبل في الهيمنة على هذه القائمة الحديثة، حيث احتل هاتف iPhone 13 Pro المركز الرابع.

تقرير جديد يكشف أن سلسلة iPhone 13 هي الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الاولى لعام 2022 3 21/5/2022 - 3:35 م

وبهذا الترتيب شغلت هواتف iPhone وحدها المراكز الثلاثة الأولى لأفضل الهواتف وأكثرهم مبيعًا 5 العالم.

وجاء الغائب الوحيد من سلسلة هواتف iPhone 13 في القائمة، هو هاتف iPhone 13 Mini، الذي أشارت عدة تقارير إلى ضعف مبيعاته مقارنة بباقي الإصدارات الأخرى لهواتف iPhone.

تقرير جديد يكشف أن سلسلة iPhone 13 هي الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الاولى لعام 2022 4 21/5/2022 - 3:35 م

شركة Samsung تتصدر بفضل هواتفها الاقتصادية

تصدرت شركة سامسونج، حيث حجزت إحدى المقاعد في القائمة ولكن مع الفئة الاقتصادية بفض هاتفي “Samsung Galaxy A12” و “Samsung Galaxy A32”, اللذان جاءا في المركزين الثالث والخامس على التوالي، وجاءت هذه النتيجة بعد استبدالهما بهاتفي “Samsung Galaxy A13” و Samsung” “Galaxy A33 الجديدة.

تقرير جديد يكشف أن سلسلة iPhone 13 هي الأكثر مبيعًا خلال الأشهر الثلاثة الاولى لعام 2022 5 21/5/2022 - 3:35 م

لم يتمكن أي من هواتف Galaxy S22 الراقية من شركة Samsung من حجز مقعد في المراكز الخمسة الأولى، في غياب تام لمنتجات Android الأخرى من الهواتف المتقدمة التي غالبًا ما تكون أيضًا اقتصادية.

لم يكشف تقرير مؤسسة IDC عن حجم المبيعات أو الحصة السوقية لأي هاتف ولكنه أشار فقط إلى ترتيب الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا في العالم.

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سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك من أخبار التقنية٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


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