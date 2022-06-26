سلسلة Galaxy S23 الأسطورية قاتلة هواتف الأندرويد الحديثة وتسريبات تكشف قدراتها الهائلة

أظهرت تسريبات حديثة بعض مواصفات هواتف سامسونج المقبلة Galaxy S23، وأظهرت تلك التسريبات أن سلسلة جلاكسي إس 23 سوف تحصل على قدرات تصويرية جبارة، في الكاميرات الخلفية وكاميرا السيلفي، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة تصل إلى 200 ميجا بيكسل وقلم إلكتروني لتدوين الملاحظات S Pen.

تسريبات سلسلة هواتف Galaxy S23

كما أشارت التسريبات إلى أن سلسلة Galaxy S23 سوف تحصل على ترقيات كبيرة لكاميرا السيلفي الأمامية لتكون أعلى وأكثر دقة، كما سيأتي هاتف Galaxy S23 Ultra في مقدمة هذه السلسة، وسيكون بديلاً لهواتف Note، وسوف يتميز هذا الهاتف بقلم S Pen Stylus المدمج به، وشاشة منحنية ومثقبة بحدود سوداء وضيقة.

وتشغل الشاشة نسبة عالية من جسم للعمل مع القلم الإلكتروني، كما سيتم تشغيل الهاتف بأحدث معالج من كوالكوم الأمريكية، ومن نوع snapdragon gen 2، وستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 12 جيجا بايت، بينما تأتي الذاكرة الداخلية بسعة تصل لـ1 تيرا بايت، كما يكون تصميم الكاميرات الخلفية متشابه إلى حد كبير مع تصميم هواتف شاومي 12 وXiaomi Mi 11.

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ومن المتوقع أن يتم بيع هواتف جلاكسي إس 23 بسعر سيبدأ من 850 دولار أمريكي، وما يقرب من 16 ألف جنيه مصري.