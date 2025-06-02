بأسعار تنافسية .. رسميًا سلسلة هواتف Galaxy S25 المجمع محليًا في مصر

أعلنت شركة سامسونج بشكل رسمي عن اسعار هاتف Galaxy S25 في السوق المصري، تلك الهواتف التي تم تجميعها محليًا، ويعتبر هذه المرة الأولى بالإعلان رسميًا عن تجميع سلسلة الهواتف من سلسلة الS الرائدة في مصر، حيث كان التجميع مقتصر على سلسلة هواتف الA فقط منذ فترة، إليكم التفاصيل.

بشكل رسمي أصبحت سلسلة هواتف Galaxy S25 الرائدة مجمعة في مصر وهم هاتف Galaxy S25 Ultra وهاتف Galaxy S25 Plus وقد تم الإعلان عن أسعارهم رسميًا في السوق المحلي، وذلك بعد طرح هاتف جلاكسي A56 5G المجمع محليًا أيضًا في السوق المصري.

حيث جاء سعر هانف Samsung Galaxy S25 Plus المجمع محليًا في السوق المصري بنسخته ال256 جيجا و8 جيجا رام بسعر 50,050 جنيه مصري بدلًا من 57,000 جنيه مصري قبل تجميعه في مصر، أما عن سعر هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra فقد تم الإعلان عن سعر نسخة 256 مع 12 جيجا رام المجمع محليًا بقيمة 65,500 جنيه مصري بدلًا من 74,600 جنيه مصري، ويأتي سعر نسخة 512 جيجا مع راح 12 جيجا بسعر 71,500 جنيه مصري بدلًا من 95,500 جنيه مصري.