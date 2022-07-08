سعر Xiaomi 12 Pro Xiaomi 12 Pro “هاتف حديث بمواصفات مميزة”

سعر Xiaomi 12 Pro ومواصفات هاتف شاومي الجديد الذي كشفت عنه شركة شاومي رسمياً، والذي يمتلك العديد من المزايا والمواصفات القوية ويتمتع هاتف شاومي الجديد بالعديد من المميزات وفيه أحدث معالجات بالإضافة إلى دعم الشحن السريع حتى 120 واط والشحن اللاسلكي 50 واط وغيرها من المزايا إلى جانب التصميم الأنيق.

Xiaomi 12 Pro سعر

ويطرح هذا الهاتف المميز ضمن إطلاق شركة شاومي لسلسلة هواتفها المميزة (Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro و Xiaomi 12X).

مواصفات شاشة Xiaomi 12 Pro

شاشة AMOLED بقياس 6.28 بوصة منحنية الجانبين وبدقة FHD.

معدل تحديث 120 هرتز وحساسية لمس 480 هرتز.

دعم لتقنية Dolby Vision وAOD و HDR10+.

وجود الطيف اللوني 12بت مع سطوع يصل 1100 وحدة إضاءة.

محمية بطبقة Gorilla Glass Victus، ودعم تقنية البصمة تحت الشاشة.

مميزاتXiaomi 12 pro

معالج Snapdragon 8 Gen 1 من كوالكوم.

ذاكرة رام LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

ذاكرة تخزين UFS 3.1 بسعة بين 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

الهاتف به كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى واسعة بدقة 13 ميجابكسل، وثالثة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وعلى الجهة المعاكسة كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

بطارية 4500 مللي أمبير/ساعة.

دعم شحن سريع 67 واط.

شحن لاسلكي 50 واط، وعكسي 10 واط.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro

معالج جديد لإدارة الشحن باسم Surge P1، مع دعم تقنية الجيل الخامس G5.

شريحتي اتصال، وGPS مزدوج، وبلوتوث 5.2، وتقنية NFC، وIR، وتقنية الاتصال WiFi 6E.

يدعم xiaomi 12 pro 4 مكبرات صوت (اثنين لتضخيم الصوت) من هارمون كاردون، كما يدعم Dolby Atmos.

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ويوفر الهاتف قياس ضربات القلب عبر مستشعر البصمة.

ويوفر الهاتف قياس ضربات القلب عبر مستشعر البصمة. معالج خاص بالصور، مع أندرويد 12 وواجهة مستخدم MIUI 13.

سعر هاتف xiaomi 12 pro

سيتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 738 دولارا أمريكيا لنسخة 8 جيجابايت رام و128 جيجابايت سَعَة تخزين، حتى 848 دولارا أمريكيا لنسخة 12 جيجابايت رام و256 جيجابايت سَعَة تخزين.

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