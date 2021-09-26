سعر Samsung Galaxy z fold 3 ومواصفات قوية في جلاكسي زيد فولد 3 فايف جي

يتساءل الكثيرون عن سعر Samsung Galaxy z fold 3 صاحب المواصفات القوية التي يقدمها إصدار جلاكسي زيد فولد 3، حيث ارتفع البحث عن مواصفات الهاتف بعد التأكد من دعم إلى خاصية الفايف جي، بدا الانتشار الواسع للهاتف بكثرة في الأسواق العربية منذ عدة أسابيع بسيطة، والذي استلقي استحسان الملايين ممن استخدموا هذا الهاتف والذي يعد التعديل الثاني من هواتف Samsung Galaxy Z fold، حيث سبق أن تم إصدارين من هذا الهاتف وكل إصدار كان يحمل مواصفات وخصائص مختلفة عن الإصدار الذي قبله، ولكن هنا ستلاحظ معنا مواصفات وسعر الهاتف في الأسواق العربية والعالمية واهم مزايا وعيوب الهاتف.

سعر Samsung Galaxy z fold 3

توفر شركة سامسونج جالكسي عدد من أصدارات جلاكسي زيد فولد 3 فايف جي باكثر من إصدار وثلاث ألوان، (الفضي، الأخضر، الأسود) كما تلاحظ أن الهاتف يحتوي على كابل ودليل إرشادات، فيما تجد أن أسعار الهاتف الآن بالأسواق كالتالي:

سعر الهاتف في أمريكا 1700 دولار.

السعر في المغرب 15000 درهم.

سعر الجوال في مصر 27000 جنية مصري.

سعر الهاتف في السعودية 6700 ريال سعودي.

السعر في الجزائر 241000 دينار.

مواصفات موبايل Samsung Galaxy Z fold 3

البطارية تعمل بقوة شحن 25 واط شحن سريع، وشحن لاسلكي بقوة 11 واط، أما عن سعة البطارية فهي 4400 مللي أمبير

واجهة المستخدم One ui 3.5، ونظام التشغيل أندرويد 11.

دعم منفذ USB من نوعية type c.

يمكنك توصيل الهاتف بالشاشة الكبيرة مثل شاشات التلفزيون لاسلكي.

دعم مستشعر البصمة السريع ووسائل الأمان والحماية وتشغيل نظارات المواقع الافتراضية vr، فضلاً عن دعم الموقع الجغرافي GPS.

يدعم البلوتوث 5.2 والواي فاي وميكرفون لعزل الضوضاء.

المعالج: Snapdragon 888 5g.

الذاكرة الداخلية: 256 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية: 12 جيجا.

حجم الشاشة: 6.2 بوصة بدقة +HD 2268*832 بكسل.

مواصفات الكاميرا فى جلاكسي زيد فولد 3

الكاميرا الخلفية: تأتي ثلاثية الأولي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 والكاميرا الثانية تأتي أيضاً بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4 والثالثة تأتي بدقة 12 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2، حيث تلاحظ أن الكاميرات الخلفية للهاتف تبدو بارزة بعض الشئ عن جسم الهاتف.

إمكانية التصوير الفوتوغرافي بجودة 4K ودقة 2160 بكسل، ومعدل التقاط من 30 إلي 60 إطار في الثانية.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 وتأتي أسفل الشاشة عند طي الهاتف كاميرا أخري بدقة 10 بكسل وفتحة عدسة 2.2.

مميزات جوال سامسونج جالاكسي z fold 3

يتميز الهاتف الرائع جلاكسي زيد فولد 3 بالشحن السريع بقوة عالية مثل هاتف Realme V11S، كما يتميز الهاتف الذكي بقوة بطارية عملاقة وحجم شاشة كبير ومعالج قوي، وذاكرة تخزين داخلية كبيرة، فضلاً عن أن الجوال يعمل بخاصية 5G، مثل هاتف ريلمي 6 فايف جي.

يذكر أن احدث عن هواتف سامسونج التي تم إصدارها منذ عدة أيام ويحمل مجموعة كبيرة من المواصفات هو Samsung galaxy A13s 5g فضلاً عن اروع هواتف شركة سامسونج والذي يأتي بمواصفات عالمية ألا وهو Samsung Galaxy A73 5 g.

وإلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح سعر Samsung Galaxy z fold 3 ومواصفات قوية في جلاكسي زيد فولد 3.