سعر Samsung Galaxy A73 مواصفات قوية جدا في سامسونج جالاكسي الجديد

أعلنت شركة سامسونج العالمية عن سعر Samsung Galaxy A73، والذي يضم كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بها ١٠٨ ميجا بكسل وشاشة كبيرة ٦.٧ انش ومن خلال هذا المقال نتناول كافة المواصفات والمميزات والعيوب، فضلا عن أسعار الهاتف في الدول العربية والسعر العالمي لهاتف سامسونج جالاكسي a73.

مواصفات سامسونج جالاكسي a73

الشاشة مقاس ٦.٧ انش.

نوع super amo led.

ألوان الشاشة ١ مليار لون.

قوة الإضاءة ١٢٠٠ شمعة.

معدل التحديث ١٢٠ هرتز. التوصيل أو الاتصال الواي فاي للنت الهوائي.

بلوتوث إصدار ٥.٢.

GPS لتحديد الموقع.

USB.

تقنية NFC. الصوت والوسائط يدعم السماعات الخارجية الاستريو.

درجة الصوت عالي. الذاكرة الداخلية ١٢٨ جيجا بايت.

٢٥٦ جيجا بايت. الذاكرة العشوائية رامات ٨ جيجا بايت للإصدار الأول.

للإصدار الثاني 12 جيجا بايت. المعالج ثماني النواة snapdragon750G. الكاميرا والتصوير السلفي الأمامية بدقة ٣٢ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.4.

الكاميرا الخلفية رباعية الالتقاط.

الرئيسية بدقة ١٠٨ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.8.

الكاميرا الثانية ٨ ميجا بكسل ذو عدسة فتحة f/2.4.

الثالثة بدقة ١٢ ميجا بكسل بدقة f/2.4.

الكاميرا الرابعة بدقة ٥ ميجا بكسل ذو عدسة بفتحة f/2.4.

يدعم فلاش، تصوير الفيديو يدعم خاصية 4k. الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس. البطارية سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير.

غير قابلة للإزالة، نوع ليثيوم بوليمر.

يدعم الشحن السريع ٣٣ واط. جسم الهاتف وشكل التصميم الهاتف مصنوع من البلاستيك.

الألوان بنفسجي، ابيض، اسود، ازرق.

البصمة مدمجة اسفل الشاشة. الأبعاد والوزن وزن الهاتف ٢٠٣ جرام.

الأبعاد ١٦٣.٨×٧٦×٧.٦مم. نظام التشغيل اندرويد ١٢.

يدعم شرحتين نانو sim وضع الاستعداد.

مميزات جوال سامسونج جالاكسي A73

يضم هاتف سامسونج جالاكسي a73 مجموعة كبيرة من المزايا جاءت كالتالي:



يدعم مقاومة الماء والغبار بدون الحصول علي شهادة. المعالج مقبول للألعاب ثماني النواة. البطارية كبيرة ذو سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير. الكاميرا الخلفية رباعية الالتقاط والأولي بدقة ١٠٨ ميجا بكسل. تسجل الفيديو بدعم خاصية 4k. شكل الهاتف جذاب وذو مظهر رائع وعصري.

عيوب هاتف سامسونج جالاكسي A73

لا يدعم الشاحن اللاسلكي.



الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش.

الهاتف لا يدعم ذاكرة مضافة كارت ميمورى.

الكاميرا الأمامية لا تدعم خاصية 4kلتسجيل وتصوير الفيديو.

الهاتف لا يدعم راديو FM

لا يدعم منفذ لسماعات الإذن.

عدم دعم لمبه إشعارات، واليك رابط سعر سامسونج a53s.

علبة موبايل سامسونج جالاكسي A73

ضمان الهاتف.

كتاب الاستخدام.

الهاتف جالاكسي a73 .

. أسكرينه الهاتف.

دبوس معدني.

راس الشاحن.

سلك USB.

سعر Samsung Galaxy A73

السعر في مصر ٨٠٠٠ جنية مصري.

سعر الهاتف بالسعودية ١٨٠٠ ريال سعودي.

شراء الجوال بالدولار الأمريكي ٥٠٠ دولار.

قيمة الجوال باليورو ٤٢٥ يورو.

إليك رابط أسعار جالاكسي a73.

وصلنا لختام شرح سعر Samsung Galaxy A73 مواصفات قوية جدا في سامسونج جالاكسي الجديد.