سعر Samsung Galaxy A73 مواصفات قوية جدا في سامسونج جالاكسي الجديد
أعلنت شركة سامسونج العالمية عن سعر Samsung Galaxy A73، والذي يضم كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بها ١٠٨ ميجا بكسل وشاشة كبيرة ٦.٧ انش ومن خلال هذا المقال نتناول كافة المواصفات والمميزات والعيوب، فضلا عن أسعار الهاتف في الدول العربية والسعر العالمي لهاتف سامسونج جالاكسي a73.
مواصفات سامسونج جالاكسي a73
|الشاشة
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|التوصيل أو الاتصال
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|الصوت والوسائط
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|الذاكرة الداخلية
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|الذاكرة العشوائية
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|المعالج
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|الكاميرا والتصوير
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|الشبكات
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|البطارية
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|جسم الهاتف وشكل التصميم
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|الأبعاد والوزن
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|نظام التشغيل
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مميزات جوال سامسونج جالاكسي A73
يضم هاتف سامسونج جالاكسي a73 مجموعة كبيرة من المزايا جاءت كالتالي:
- يدعم مقاومة الماء والغبار بدون الحصول علي شهادة.
- المعالج مقبول للألعاب ثماني النواة.
- البطارية كبيرة ذو سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير.
- الكاميرا الخلفية رباعية الالتقاط والأولي بدقة ١٠٨ ميجا بكسل.
- تسجل الفيديو بدعم خاصية 4k.
- شكل الهاتف جذاب وذو مظهر رائع وعصري.
عيوب هاتف سامسونج جالاكسي A73
- لا يدعم الشاحن اللاسلكي.
- الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش.
- الهاتف لا يدعم ذاكرة مضافة كارت ميمورى.
- الكاميرا الأمامية لا تدعم خاصية 4kلتسجيل وتصوير الفيديو.
- الهاتف لا يدعم راديو FM
- لا يدعم منفذ لسماعات الإذن.
- عدم دعم لمبه إشعارات، واليك رابط سعر سامسونج a53s.
علبة موبايل سامسونج جالاكسي A73
- ضمان الهاتف.
- كتاب الاستخدام.
- الهاتف جالاكسي a73.
- أسكرينه الهاتف.
- دبوس معدني.
- راس الشاحن.
- سلك USB.
سعر Samsung Galaxy A73
- السعر في مصر ٨٠٠٠ جنية مصري.
- سعر الهاتف بالسعودية ١٨٠٠ ريال سعودي.
- شراء الجوال بالدولار الأمريكي ٥٠٠ دولار.
- قيمة الجوال باليورو ٤٢٥ يورو.
- إليك رابط أسعار جالاكسي a73.
وصلنا لختام شرح سعر Samsung Galaxy A73 مواصفات قوية جدا في سامسونج جالاكسي الجديد.