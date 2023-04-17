سعر Redmi Note 12 أحدث إصدارات شاومي وأهم مميزاته وعيوبه

بمجرد إعلان شاومي عن إصداراتها وهو هاتف Redmi Note 12 فتصدر اهتمامات الكثير من الشباب من عشاق اقتناء الهواتف الذكية، وشراء كل جديد منها، وبالتالي زادت تساؤلاتهم عن سعر Redmi Note 12 وأدق مميزاته وعيوبه من أجل أخذ قرار بالشراء قائم على عناية ودارية كافية بجميع المعلومات عن مواصفات Redmi Note 12 شاومي في مصر.

Redmi Note 12 شاومي في مصر بـ 7000 جنيه

بلغ سعر هاتف ريدمي نوت 12 في مصر النسخة الـ 128 جيجا مع 6 جيجا رام بـ 7000 جنيه، فيما يبدأ سعر نسخة الـ 128 جيجا مع 8 جيجا رام من 7500 جنيه.

مواصفات هاتف Redmi Note 12

تتعدد مميزات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 ولعل أبرز مواصفاته الآتي:

عدد الشرائح يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim مقاسات التليفون أبعاد 165.9×76.2×8 ملم مع وزن 188 جرامًا مع ظهر من البلاستيك استخدامه تحت الماء مقاوم للماء والغبار الخفيف بشهادة الـ IP53 الشبكات المدعومة يدعم هاتف شاومي الجديد شبكات الاتصال الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G المعالج المتوفر يحتوي على معالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 4 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 6 نانو بجانب معالج رسومي من نوع Adreno 619 الإصدارات يوجد إصداران من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية التخزين يمكن زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري يصل إلى 1 تيرا بايت مكان الشريحة الثانية الكاميرا الأمامية كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5. الكاميرا الخلفية كاميرا خلفية ثلاثية بارزة قليلًا عن ظهر الهاتف، دقة الكاميرا الأولى 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالماكرو

ألوان هاتف Redmi Note 12

3 عيوب لـ هاتف Redmi Note 12

حسب المتداول، فإن عيوب هاتف Redmi Note 12 ليست كثيرة ويمكن حصرها في الآتي:

– لا يدعم الصوت الاستيريو على عكس الإصدار السابق الـ Xiaomi Redmi Note 11.

– علبة الهاتف لا تحتوي على سماعات كعادة شركة شاومي.

– لا يمكن استخدام شريحتي اتصال وكارت ميموري معًا.