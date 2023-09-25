سعر و مواصفات xiaomi redmi note 13 الجديد 2023 وكل مميزاته

ارتفعت معدلات الاهتمام والاستفسارات في محركات البحث حول سعر ومواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 13، حيث أطلقت الشركة الصينية شاومي هاتفًا جديدًا يحمل اسم ريدمي نوت 13 5G، يُعتبر هذا الهاتف الإصدار الأكثر تنافسية من بين هواتف السلسلة، وسنستعرض في هذا المقال كل التفاصيل المهمة حول سعر و مواصفات xiaomi redmi note 13.

لقطة شاشة من الموقع الرسمي لشركة Xiaomi، تم التعديل عليها من طرف الكاتب

الهاتف الذكي Xiaomi Redmi Note 13 من شركة شاومي

هاتف Xiaomi Redmi Note 13 هو هاتف ذكي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة وتم إصداره في عام 2023، يتميز الهاتف بشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة ودقة Full HD+ مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Dimensity 8000 ويتوفر بخيارات متعددة من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تبدأ من 6 جيجابايت وذاكرة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت.

مواصفات هاتف xiaomi redmi note 13 الجديد 2023

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 108 ميجابكسل تمكن المستخدمين من التقاط صور عالية الجودة، ويحتوي أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بجودة عالية، وفي مايلي تصنيف لأهم مزاياه ومواصفاته الشاملة:

المواصفات: التفاصيل: الشبكات 2G، 3G، 4G، 5G. الأبعاد 152.8 × 71.5 × 7.98 ملم. الوزن 189 جرام. نوع الشريحة Nano SIM (شريحتين). مقاومة للماء IP68 (لمدة نصف ساعة حتى 1.5 متر). الشاشة OLED بمساحة 6.36 بوصة (FHD+، 1080×2400 بكسل، 120Hz). المعالج Snapdragon 8 Gen 2. الذاكرة 128/256/512 جيجا بايت تخزين داخلي و 8/12 جيجا بايت RAM. الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية – 50 ميجا بكسل (أساسية) – 10 ميجا بكسل (بورترية) – 12 ميجا بكسل (تصوير واسع). تصوير الفيديو 8K @ 24 إطارًا في الثانية، 4K @ 24/30/60 إطارًا في الثانية. بطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع 67 واط، وشحن لاسلكي 50 واط. منفذ USB Type-C. الأمان بصمة الشاشة وFace Unlock. الصوت ستيريو. الاتصالات Wi-Fi 6E، بلوتوث 5.3. نظام تحديد الموقع GPS ومزيد من أنظمة الملاحة. ميزات إضافية مقاومة للماء والغبار، IR Blaster، NFC، تسجيل استيراد ضوضاء.

هذه هي المواصفات الرئيسية لهاتف Xiaomi Redmi Note 13، ويعد هذا الهاتف من أفضل الهواتف التي يمكن أن تقتنيها لعام 2023.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 حسب الشركة محليا

يثير هاتف Xiaomi Redmi Note 13 اهتمام العديد من المواطنين الباحثين عن معلومات حول سعره ومواصفاته، فقد قامت شركة شاومي الصينية بإطلاق هاتفها الجديد تحت اسم Redmi Note 13 5G، يعتبر هذا الهاتف الإصدار الأكثر تنافسية في سلسلة هواتف Redmi Note، حيث يأتي بشاشة AMOLED بمقاس 6.67 بوصة وجودة عرض FHD+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يتميز الهاتف بتصميم أنيق، حيث يبلغ سمك ناحية الذقن 2.25 ملم وسمك الجسم الكلي 7.6 ملم، بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بدعم تقنية الجيل الخامس 5G، مما يمنح المستخدمين سرعات اتصال عالية وأداء متميز في التصفح والتحميل، الأسعار جاءت كالآتي:

إصدار بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 1199 يوان.

إصدار بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت بسعر 1,299 يوان.

إصدار بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 1,499 يوان.

إصدار بذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 1,699 يوان.

وبالنسبة لألوان الهاتف، يتاح بأربعة ألوان رئيسية وهي:

الأسود.

الأبيض.

البنفسجي.

والأخضر.

مما يتيح للمستخدمين اختيار اللون الذي يناسب ذوقهم واحتياجاتهم.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro العالمي

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro يبلغ 249 دولارًا عندما يتوفر عالميًا.

في المملكة العربية السعودية، يبلغ سعره 934 ريال سعودي.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يبلغ سعره 914 درهم إماراتي.

بهذه الطريقة، نكون قد انتهينا من مناقشة موضوع سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro في عدة أسواق مختلفة، نتمنى أن تكون هذه المعلومات قد كانت مفيدة لك في البحث عن الهاتف المناسب لاحتياجاتك، إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو لديك أي استفسارات إضافية، فلا تتردد في طرحها، نحن هنا لمساعدتك في أي وقت.