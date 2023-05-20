سعر و مواصفات جوال Xiaomi Poco F5 Pro العجيب في السعودية

لكل من يرغب في شراء جديد بمواصفات مميزة وبسعر تنافسي، فإن هاتف Xiaomi Poco F5 Pro سيكون أفضل خيار، لأنه يعتبر من أحداث هواتف سلسلة Poco التي تزود المستخدمين بأفضل الهواتف بسعر مناسب، يحتوي على معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 شاشة نوع AMOLED بمحدث وسعة بطارية 5160 مللي أمبير.

أبرز مواصفات الهاتف

الشاشة 6.67 بوصة المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الذاكرة الدخلية 256/ 512 جيجابايت الذاكرة العشوائية 8/ 12 جيجا بايت رام الكاميرا ثلاثية 64 + 8+ 2 ميجابكسل البطارية 5160 ملي أمبير نظام التشغيل أندرويد 13 واجهة المستخدم MIUI 14

أبعاد الجهاز

الطول 162.8 مم العرض 75.4 مم السمك 8.6 مم الوزن 204 جرام

الشبكات والاتصالات

الشبكات G2

G3

G4

G5 GPRS يدعم EDGE يدعم نوع الشرائح Nano SIM عدد الشرائح 2 شريحة

الشاشة

نوع الشاشة أموليد الحجم 6.67 بوصة الدقة 3200 × 1440 بكسل أبعاد الشاشة 9: 20 نسبة الشاشة 87.5% من جسم الهاتف كثافة البيكسلات 526 بكسل × كل بوصة معدل التحديث 120 هرتز

العتاد

المعالج Snapdragon 8+ Gen 1 دقة التصنيع 4 نانومتر تردد المعالج ثماني النواة:

أحادي النواة 3.0 جيجاهرتز

ثلاثي النواة 2.2 جيجاهرتز

رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز معالج الرسومي Adreno 730 الذاكرة 256/ 512 جيجابايت الرام 8/ 12 جيجابايت الذاكرة الإضافية لا يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية ثلاثية

64 ميجابكسل (رئيسية) 1.8/ F

8 ميجابكسل (واسعة) 2.2/ F

2 ميجابكسل (ماكرو) 2.4/ F الفيديو دقة 8K (بمعدل 24 إطار)

دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار) الفلاش يدعم (فلاش ثنائي) الكاميرا السيلفي 16 ميجابكسل 2.5/ F الفيديو دقة 1080P FHD الفلاش لا يدعم

البطارية

نوع البطارية ليثيوم يو السعة 5160 ملي أمبير البطارية غير قابلة للإزالة الشحن السريع 67 واط مدة الشحن 50% خلال 15 دقيقة

سعر هاتف Xiaomi Poco F5 Pro