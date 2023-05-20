سعر و مواصفات جوال Xiaomi Poco F5 Pro العجيب في السعودية
لكل من يرغب في شراء جديد بمواصفات مميزة وبسعر تنافسي، فإن هاتف Xiaomi Poco F5 Pro سيكون أفضل خيار، لأنه يعتبر من أحداث هواتف سلسلة Poco التي تزود المستخدمين بأفضل الهواتف بسعر مناسب، يحتوي على معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 شاشة نوع AMOLED بمحدث وسعة بطارية 5160 مللي أمبير.
أبرز مواصفات الهاتف
|الشاشة
|6.67 بوصة
|المعالج
|Snapdragon 8+ Gen 1
|الذاكرة الدخلية
|256/ 512 جيجابايت
|الذاكرة العشوائية
|8/ 12 جيجا بايت رام
|الكاميرا
|ثلاثية 64 + 8+ 2 ميجابكسل
|البطارية
|5160 ملي أمبير
|نظام التشغيل
|أندرويد 13
|واجهة المستخدم
|MIUI 14
أبعاد الجهاز
|الطول
|162.8 مم
|العرض
|75.4 مم
|السمك
|8.6 مم
|الوزن
|204 جرام
الشبكات والاتصالات
|الشبكات
|
|GPRS
|يدعم
|EDGE
|يدعم
|نوع الشرائح
|Nano SIM
|عدد الشرائح
|2 شريحة
الشاشة
|نوع الشاشة
|أموليد
|الحجم
|6.67 بوصة
|الدقة
|3200 × 1440 بكسل
|أبعاد الشاشة
|9: 20
|نسبة الشاشة
|87.5% من جسم الهاتف
|كثافة البيكسلات
|526 بكسل × كل بوصة
|معدل التحديث
|120 هرتز
العتاد
|المعالج
|Snapdragon 8+ Gen 1
|دقة التصنيع
|4 نانومتر
|تردد المعالج
|
|معالج الرسومي
|Adreno 730
|الذاكرة
|256/ 512 جيجابايت
|الرام
|8/ 12 جيجابايت
|الذاكرة الإضافية
|لا يدعم
الكاميرا
|الكاميرا الخلفية
|
|الفيديو
|
|الفلاش
|يدعم (فلاش ثنائي)
|الكاميرا السيلفي
|16 ميجابكسل 2.5/ F
|الفيديو
|دقة 1080P FHD
|الفلاش
|لا يدعم
البطارية
|نوع البطارية
|ليثيوم يو
|السعة
|5160 ملي أمبير
|البطارية
|غير قابلة للإزالة
|الشحن السريع
|67 واط
|مدة الشحن
|50% خلال 15 دقيقة
سعر هاتف Xiaomi Poco F5 Pro
|سعر نسخة 256 جيجابايت ورام 12 جيجا في السعودية
|2400 ريال سعودي
|سعر الهاتف في مصر نسخة 256 جيجا ورام 8 جيجا
|23500 جنيه مصري
|السعر في إمارات نسخة 256 جيجا ورام 12 جيجا
|2200 درهم