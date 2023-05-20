تقنية

سعر و مواصفات جوال Xiaomi Poco F5 Pro العجيب في السعودية

معز الصافي

لكل من يرغب في شراء جديد بمواصفات مميزة وبسعر تنافسي، فإن هاتف Xiaomi Poco F5 Pro سيكون أفضل خيار، لأنه يعتبر من أحداث هواتف سلسلة Poco التي تزود المستخدمين بأفضل الهواتف بسعر مناسب، يحتوي على معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 شاشة نوع AMOLED  بمحدث وسعة بطارية 5160 مللي أمبير.

سعر و مواصفات جوال Xiaomi Poco F5 Pro العجيب في السعودية

أبرز مواصفات الهاتف

الشاشة 6.67 بوصة
المعالج Snapdragon 8+ Gen 1
الذاكرة الدخلية 256/ 512 جيجابايت
الذاكرة العشوائية 8/ 12 جيجا بايت رام
الكاميرا ثلاثية 64 + 8+ 2 ميجابكسل
البطارية 5160 ملي أمبير
نظام التشغيل أندرويد 13
واجهة المستخدم MIUI 14
سعر و مواصفات جوال Xiaomi Poco F5 Pro العجيب في السعودية

أبعاد الجهاز

الطول 162.8 مم
العرض 75.4 مم
السمك 8.6 مم
الوزن 204 جرام

الشبكات والاتصالات

الشبكات
  • G2
  • G3
  • G4
  • G5
GPRS يدعم
EDGE يدعم
نوع الشرائح Nano SIM
عدد الشرائح 2 شريحة

الشاشة

نوع الشاشة أموليد
الحجم 6.67 بوصة
الدقة 3200 × 1440 بكسل
أبعاد الشاشة 9: 20
نسبة الشاشة 87.5% من جسم الهاتف
كثافة البيكسلات 526 بكسل × كل بوصة
معدل التحديث 120 هرتز

العتاد

المعالج Snapdragon 8+ Gen 1
دقة التصنيع 4 نانومتر
تردد المعالج
  • ثماني النواة:
  • أحادي النواة 3.0 جيجاهرتز
  • ثلاثي النواة 2.2 جيجاهرتز
  • رباعي النواة 1.8 جيجاهرتز
معالج الرسومي Adreno 730
الذاكرة 256/ 512 جيجابايت
الرام 8/ 12 جيجابايت
الذاكرة الإضافية لا يدعم

الكاميرا

الكاميرا الخلفية
  • ثلاثية
  • 64 ميجابكسل (رئيسية) 1.8/ F
  • 8 ميجابكسل (واسعة) 2.2/ F
  • 2 ميجابكسل (ماكرو) 2.4/ F
الفيديو
  • دقة 8K (بمعدل 24 إطار)
  • دقة 4K (بمعدل 30/60 إطار)
الفلاش يدعم (فلاش ثنائي)
الكاميرا السيلفي 16 ميجابكسل 2.5/ F
الفيديو دقة 1080P FHD
الفلاش لا يدعم

البطارية

نوع البطارية ليثيوم يو
السعة 5160 ملي أمبير
البطارية غير قابلة للإزالة
الشحن السريع 67 واط
مدة الشحن 50% خلال 15 دقيقة

سعر هاتف Xiaomi Poco F5 Pro

سعر نسخة 256 جيجابايت ورام 12 جيجا في السعودية 2400 ريال سعودي
سعر الهاتف في مصر نسخة 256 جيجا ورام 8 جيجا 23500 جنيه مصري
السعر في إمارات نسخة 256 جيجا ورام 12 جيجا 2200 درهم
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معز الصافي

صحفي حُر ومهتم بالصحافة الإلكترونية أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة أؤمن بقدرتي على مواكبة التغيرات المستمرة في مجال عملي وتقديم ملعومات مفيدة وجادة للمتابع دون تضليل أو كذب، أهوى القراءة والإطلاع مافضل تغطية الأحداث السياسية.

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