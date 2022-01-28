سعر و مواصفات شاومي Xiaomi Redmi Note 11S – عملاق شاومى الجديد

أحمد شوقي إبراهيم

Xiaomi Redmi Note 11S، موبايل جديد من شركة شاومى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة من نوع أموليد المميزة جداً، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير أكثر من رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات والمميزات التى سأوضحها لكم عن هاتف شاومي ريدمى نوت 11s.

سعر و مواصفات شاومي Xiaomi Redmi Note 11S - عملاق شاومى الجديد 1 28/1/2022 - 3:38 م

مواصفات Xiaomi Redmi Note 11S

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • شاومى – Xiaomi
اسم الهاتف • شاومي نوت 11s
تاريخ الإعلان • يناير 2022
توفر الهاتف • سيتم إصداره فى أواخر يناير الحالى 
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
الطول • 159.9 مم
العرض • 73.9 مم
السُمك • 8.1 مم
الوزن • 179 جرام
مواد التصنيع  • خامات من البلاستيك ،والهاتف مضاد لقطرات الماء الخفيفة 

Xiaomi Redmi Note 11S Review 

شرائح الاتصال والشبكات :-
شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
شبكة 2G • يدعم
شبكة 4G,3G • يدعم
شبكة 5G • لا يدعم 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.43 بوصة
نوع الشاشة • أموليد – AMOLED
دقة الوضوح • 1080 × 2460 بكسل FHD+
البيكسلات

درجة السطوع

 • 409 بكسل لكل بوصة

• 800 الى 1000 شمعة
نسبة الشاشة • 92.3 من حجم الهاتف
مميزات أخرى • تدعم معدل التحديث 90 HZ

• 16 مليون لون

• الوضع الليلى

• وضع حماية العين

• خاصية Always-on display

• طبقة حماية جوريلا جلاس 3

Xiaomi Redmi Note 11S Screen 

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • تأتى رباعية :

• 108 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل

(التصوير الواسع)

• 2 ميجا بيكسل

(تصوير الماكرو)

• 2 ميجا بكسل

(تصوير العزل والبورتريه)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير بدقة 2160P 4K (بمعدل 120/60 إطار)

دقة 1080P FHD

• تدعم التثبيت الرقمى

• تدعم عزل الخلفية

• تدعم الوضع الليلى

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

• تدعم الأتوفوكس

التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى

• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)

• التقريب البصري حتى 3.3x
الكاميرا الأمامية  • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P

• عزل الخلفية

• وضع التجميل

• تقنية HDR

• إشارة الإلتقاط

• كشف الوجوه

تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• المؤقت الذاتى
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Xiaomi Redmi Note 11S Rear Camera

Xiaomi Redmi Note 11S Front Camera 

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخرين الداخلية • 64، 128 جيجا بايت
الرام • 6، 8 جيجا رام
نوع الذاكرة والرام • نوع الذاكرة :

UFS 2.2

• نوع الرام :

LPDDR4
امكانية إضافة كارت ميمورى • يدعم (يتم وضعه في منفذ مخصص) 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • Helio G96
عدد الأنوية • ثمانى النواة
معمارية التصنيع • 12 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Mali-G57 MC2
نظام التشغيل • أندرويد 11
واجهة التشغيل • MIUI 13 
البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 5000 ملى أمبير
نوع البطارية • ليثيوم بو
قوة الشحن • 33 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكى • لا تدعم
منفذ الشحن • Type-C

Xiaomi Redmi Note 11S Box 

مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)

• التعرف على الوجه

• النمط

• كلمة السر

• الرقم السرى
واي فاى • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع

• البوصلة

• التقارب

• الجيروسكوب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • يدعم
 خاصية NFC • يدعم
ألوان الهاتف • الأبيض

• الأزرق

• الرمادى

Xiaomi Redmi Note 11S Colors

سعر Xiaomi Redmi Note 11S

سعر النسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام 249 دولار ، أى حوالى 3880 جنية مصرى.

سعر النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 279 دولار، أى حوالى 4350 جنية مصرى.

سعر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 299 دولار، أى حوالي 4660 جنية مصرى.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


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