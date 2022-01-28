سعر و مواصفات شاومي Xiaomi Redmi Note 11S – عملاق شاومى الجديد

Xiaomi Redmi Note 11S، موبايل جديد من شركة شاومى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة من نوع أموليد المميزة جداً، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير أكثر من رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات والمميزات التى سأوضحها لكم عن هاتف شاومي ريدمى نوت 11s.

مواصفات Xiaomi Redmi Note 11S

معلومات عامة :-