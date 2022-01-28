سعر و مواصفات شاومي Xiaomi Redmi Note 11S – عملاق شاومى الجديد
Xiaomi Redmi Note 11S، موبايل جديد من شركة شاومى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة من نوع أموليد المميزة جداً، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير أكثر من رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات والمميزات التى سأوضحها لكم عن هاتف شاومي ريدمى نوت 11s.
مواصفات Xiaomi Redmi Note 11S
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• شاومى – Xiaomi
|اسم الهاتف
|• شاومي نوت 11s
|تاريخ الإعلان
|• يناير 2022
|توفر الهاتف
|• سيتم إصداره فى أواخر يناير الحالى
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 159.9 مم
|العرض
|• 73.9 مم
|السُمك
|• 8.1 مم
|الوزن
|• 179 جرام
|مواد التصنيع
|• خامات من البلاستيك ،والهاتف مضاد لقطرات الماء الخفيفة
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• لا يدعم
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.43 بوصة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2460 بكسل FHD+
|البيكسلات
درجة السطوع
|• 409 بكسل لكل بوصة
• 800 الى 1000 شمعة
|نسبة الشاشة
|• 92.3 من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• تدعم معدل التحديث 90 HZ
• 16 مليون لون
• الوضع الليلى
• وضع حماية العين
• خاصية Always-on display
• طبقة حماية جوريلا جلاس 3
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• تأتى رباعية :
• 108 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(تصوير الماكرو)
• 2 ميجا بكسل
(تصوير العزل والبورتريه)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير بدقة 2160P 4K (بمعدل 120/60 إطار)
• دقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمى
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلى
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقريب البصري حتى 3.3x
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• المؤقت الذاتى
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخرين الداخلية
|• 64، 128 جيجا بايت
|الرام
|• 6، 8 جيجا رام
|نوع الذاكرة والرام
|• نوع الذاكرة :
UFS 2.2
• نوع الرام :
LPDDR4
|امكانية إضافة كارت ميمورى
|• يدعم (يتم وضعه في منفذ مخصص)
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• Helio G96
|عدد الأنوية
|• ثمانى النواة
|معمارية التصنيع
|• 12 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G57 MC2
|نظام التشغيل
|• أندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• MIUI 13
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 ملى أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم بو
|قوة الشحن
|• 33 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكى
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type-C
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السرى
|واي فاى
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
• الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأبيض
• الأزرق
• الرمادى
سعر Xiaomi Redmi Note 11S
سعر النسخة 64 جيجا مع 6 جيجا رام 249 دولار ، أى حوالى 3880 جنية مصرى.
سعر النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام 279 دولار، أى حوالى 4350 جنية مصرى.
سعر النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 299 دولار، أى حوالي 4660 جنية مصرى.