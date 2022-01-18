سعر و مواصفات شاومي Xiaomi 11i Hypercharge – عملاق الشحن السريع

Xiaomi 11i Hypercharge، موبايل جديد من شركة شاومى، يأتى بنفس تصميم النسخة السابقة منه شاومي 11i 5G، ولكن بتغيير في بعض المواصفات الخفيفة من أبرزها، الكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير رائعة جداً، وأيضاً البطارية التى تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف شاومي 11i هايبر شارچ.

مواصفات Xiaomi 11i Hypercharge