سعر و مواصفات شاومي Xiaomi 11i Hypercharge – عملاق الشحن السريع
Xiaomi 11i Hypercharge، موبايل جديد من شركة شاومى، يأتى بنفس تصميم النسخة السابقة منه شاومي 11i 5G، ولكن بتغيير في بعض المواصفات الخفيفة من أبرزها، الكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير رائعة جداً، وأيضاً البطارية التى تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف شاومي 11i هايبر شارچ.
مواصفات Xiaomi 11i Hypercharge
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• شاومى – Xiaomi
|اسم الهاتف
|• شاومي 11i هايبر شارچ
|تاريخ الإعلان
|• ديسمبر 2021
|توفر الهاتف
|• سيتم إصداره فى الصين أولاً
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 163.7 مم
|العرض
|• 76.2 مم
|السُمك
|• 8.3 مم
|الوزن
|• 204 جرام
|مواد التصنيع
|• الظهر من الزجاج (جوريلا جلاس)، والهاتف مقاوم للغبار ولرذاذ الماء (بمعيار IP53)
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• يدعم
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.67 بوصة
|نوع الشاشة
|• أموليد
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بكسل FHD+
|البيكسلات
درجة السطوع
|• 395 بكسل لكل بوصة
• 700 إلى 1200 شمعة
|نسبة الشاشة
|• 86.1 من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• تقنية HDR10
• تدعم معدل التحديث 120 HZ
• 16 مليون لون
• الوضع الليلى
• وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• تأتى ثلاثية :
• 108 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(فائقة الإتساع)
• 2 ميجا بكسل
(كاميرا الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• دقة 2160P 4K (بمعدل 120/60 إطار)
• دقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمى
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلى
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقريب البصري حتى 3.3x
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• المؤقت الذاتى
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخرين الداخلية
|• 128، 256 جيجا بايت
|الرام
|• 6، 8 جيجا رام
|نوع الذاكرة والرام
|• نوع الذاكرة :
UFS 2.2
• نوع الرام :
LPDDR4x
|امكانية إضافة كارت ميمورى
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك 920 5G
|عدد الأنوية
|• ثمانى النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G68 MC4
|نظام التشغيل
|• أندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• MIUI 12.5 E
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 4500 ملى أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم بو
|قوة الشحن
|• 120 واط
|الشحن السريع
|• تدعم بسرعة فائقة (خلال 15 دقيقة فقط)
|الشحن الاسلكى
|• لا يدعم
|منفذ الشحن
|• Type-C
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السرى
|واي فاى
|• 802.11 a/b/g/n/ac/6
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.2, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
• الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود
• البنفسجى
• الأرجوانى
• الأزرق (المتدرج)
سعر Xiaomi 11i Hypercharge
السعر بالخارج 370 دولار أمريكى، أى حوالى 5800 جنية مصرى.