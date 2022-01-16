سعر و مواصفات شاومي Xiaomi 11i 5G – عملاق شاومى القادم

Xiaomi 11i 5G، موبايل جديد من شركة شاومى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة المميزة جداً من نوع أموليد، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تصوير بدقة عالية، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف شاومي 11i 5G.

مواصفات Xiaomi 11i 5G