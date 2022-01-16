سعر و مواصفات شاومي Xiaomi 11i 5G – عملاق شاومى القادم

أحمد شوقي إبراهيم

Xiaomi 11i 5G، موبايل جديد من شركة شاومى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة المميزة جداً من نوع أموليد، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تصوير بدقة عالية، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف شاومي 11i 5G.

سعر و مواصفات شاومي Xiaomi 11i 5G - عملاق شاومى القادم 1 16/1/2022 - 10:20 م

مواصفات Xiaomi 11i 5G

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • شاومى – Xiaomi
اسم الهاتف • شاومي Xiaomi 11i 5G
تاريخ الإعلان • يناير 2022
توفر الهاتف • سيتم إصداره 20 يناير 2022 
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
الطول • 163.7 مم
العرض • 76.2 مم
السُمك • 8.3 مم
الوزن • 207 جرام
مواد التصنيع  • الظهر من الزجاج والإطار من الألمونيوم

Xiaomi 11i 5G Review 

شرائح الاتصال والشبكات :-
شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
شبكة 2G • يدعم
شبكة 4G,3G • يدعم
شبكة 5G • يدعم 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.67 بوصة
نوع الشاشة • أموليد
دقة الوضوح • 1080 × 2400 بكسل FHD+
البيكسلات

درجة السطوع

 • 395 بكسل لكل بوصة

• من 700 إلى 1200 شمعة
نسبة الشاشة • 86.1 من حجم الهاتف
مميزات أخرى • تدعم طبقة حماية من الزجاج جوريلا جلاس

• تدعم معدل التحديث 120 HZ

• 16 مليون لون

• الوضع الليلى

• وضع حماية العين

Xiaomi 11i 5G Screen 

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • تأتى ثلاثية :

• 108 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل

(التصوير الواسع)

• 2 ميجا بكسل

(كاميرا الماكرو)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير بدقة 2160P 4K (بمعدل 120/60 إطار)

دقة 1080P FHD

• تدعم التثبيت الرقمى

• تدعم عزل الخلفية

• تدعم الوضع الليلى

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

• تدعم الأتوفوكس

التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى

• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)

• التقريب البصري حتى 3.3x
الكاميرا الأمامية  • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P

• عزل الخلفية

• وضع التجميل

• تقنية HDR

• إشارة الإلتقاط

• كشف الوجوه

تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• المؤقت الذاتى
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Xiaomi 11i 5G Cameras 

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخرين الداخلية • 128 جيجا بايت
الرام • 6، 8 جيجا رام
نوع الذاكرة والرام • نوع الذاكرة :

UFS 3.1

• نوع الرام :

LPDDR5
امكانية إضافة كارت ميمورى • يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • ميديا تيك Dimensity 920 5G
عدد الأنوية • ثمانى النواة
معمارية التصنيع • 6 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Mali-G68 MC4
نظام التشغيل • أندرويد 11
واجهة التشغيل • MIUI 12.5 E

Xiaomi 11i 5G Show 

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 5160 ملى أمبير
نوع البطارية • ليثيوم بو
قوة الشحن • 67 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكى • لا يدعم
منفذ الشحن • Type-C 2.0 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)

• التعرف على الوجه

• النمط

• كلمة السر

• الرقم السرى
واي فاى • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.2, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع

• البوصلة

• التقارب

• الجيروسكوب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • لا يدعم
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأسود

• البنفسجى

• الأزرق السماوى

• الأرجوانى

Xiaomi 11i 5G Colors

سعر Xiaomi 11i 5G

السعر بالخارج 375 دولار أمريكى، أى حوالى 5850 جنية مصرى.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


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