سعر و مواصفات شاومي Xiaomi 11i 5G – عملاق شاومى القادم
Xiaomi 11i 5G، موبايل جديد من شركة شاومى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة المميزة جداً من نوع أموليد، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تصوير بدقة عالية، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف شاومي 11i 5G.
مواصفات Xiaomi 11i 5G
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• شاومى – Xiaomi
|اسم الهاتف
|• شاومي Xiaomi 11i 5G
|تاريخ الإعلان
|• يناير 2022
|توفر الهاتف
|• سيتم إصداره 20 يناير 2022
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 163.7 مم
|العرض
|• 76.2 مم
|السُمك
|• 8.3 مم
|الوزن
|• 207 جرام
|مواد التصنيع
|• الظهر من الزجاج والإطار من الألمونيوم
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• يدعم
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.67 بوصة
|نوع الشاشة
|• أموليد
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بكسل FHD+
|البيكسلات
درجة السطوع
|• 395 بكسل لكل بوصة
• من 700 إلى 1200 شمعة
|نسبة الشاشة
|• 86.1 من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• تدعم طبقة حماية من الزجاج جوريلا جلاس
• تدعم معدل التحديث 120 HZ
• 16 مليون لون
• الوضع الليلى
• وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• تأتى ثلاثية :
• 108 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(التصوير الواسع)
• 2 ميجا بكسل
(كاميرا الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير بدقة 2160P 4K (بمعدل 120/60 إطار)
• دقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمى
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلى
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقريب البصري حتى 3.3x
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• المؤقت الذاتى
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخرين الداخلية
|• 128 جيجا بايت
|الرام
|• 6، 8 جيجا رام
|نوع الذاكرة والرام
|• نوع الذاكرة :
UFS 3.1
• نوع الرام :
LPDDR5
|امكانية إضافة كارت ميمورى
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• ميديا تيك Dimensity 920 5G
|عدد الأنوية
|• ثمانى النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G68 MC4
|نظام التشغيل
|• أندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• MIUI 12.5 E
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5160 ملى أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم بو
|قوة الشحن
|• 67 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكى
|• لا يدعم
|منفذ الشحن
|• Type-C 2.0
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السرى
|واي فاى
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.2, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
• الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود
• البنفسجى
• الأزرق السماوى
• الأرجوانى
سعر Xiaomi 11i 5G
السعر بالخارج 375 دولار أمريكى، أى حوالى 5850 جنية مصرى.