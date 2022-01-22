سعر و مواصفات ريلمي Realme 9i – الأحدث من ريلمى
Realme 9i، موبايل جديد من شركة ريلمى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة التي تدعم معدل تحديث 90 HZ، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف ريلمي 9i.
مواصفات Realme 9i
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|•
|اسم الهاتف
|• ريلمي Realme 9i
|تاريخ الإعلان
|• يناير 2022
|توفر الهاتف
|• يناير 2022
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 164.4 مم
|العرض
|• 75.7 مم
|السُمك
|• 8.4 مم
|الوزن
|• 190 جرام
|مواد التصنيع
|• الإطار الجانبي والظهر للهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• لا يدعم
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.6 بوصة
|نوع الشاشة
|• IPS-LCD
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2412 بكسل FHD+
|البيكسلات
درجة السطوع
|• 400 بكسل لكل بوصة
• 480 شمعة
|نسبة الشاشة
|• 84.2 من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• تدعم معدل التحديث 90 HZ
• 16 مليون لون
• الوضع الليلى
• وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• تأتى ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(تصوير الماكرو)
• 2 ميجا بكسل
(عزل الخلفية)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير بدقة 1080P FHD
• تدعم التثبيت الرقمى
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلى
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• المؤقت الذاتى
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخرين الداخلية
|• 64، 128 جيجا بايت
|الرام
|• 4، 6 جيجا رام
|نوع الذاكرة والرام
|• نوع الذاكرة :
UFS 2.2
• نوع الرام :
LPDDR4x
|امكانية إضافة كارت ميمورى
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• Snapdragon 680 4G
|عدد الأنوية
|• ثمانى النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 610
|نظام التشغيل
|• أندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• Realme UI 2.0
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 ملى أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم بو
|قوة الشحن
|• 33 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكى
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type-C
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السرى
|واي فاى
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود
• الأزرق
سعر Realme 9i
السعر بالخارج 190 دولار أمريكى للنسخة 4 جيجا رام مع ذاكرة تخزين 64 جيجا بايت ، أى حوالى 2980 جنية مصرى.
السعر بالخارج 215 دولار أمريكى للنسخة 6 جيجا رام مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت ، أى حوالى 3400 جنية مصرى.