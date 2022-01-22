سعر و مواصفات ريلمي Realme 9i – الأحدث من ريلمى

أحمد شوقي إبراهيم

Realme 9i، موبايل جديد من شركة ريلمى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة التي تدعم معدل تحديث 90 HZ، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف ريلمي 9i.

سعر و مواصفات ريلمي Realme 9i - الأحدث من ريلمى 1 22/1/2022 - 5:43 م

مواصفات Realme 9i

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • 
اسم الهاتف • ريلمي Realme 9i
تاريخ الإعلان • يناير 2022
توفر الهاتف • يناير 2022 
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
الطول • 164.4 مم
العرض • 75.7 مم
السُمك • 8.4 مم
الوزن • 190 جرام
مواد التصنيع  • الإطار الجانبي والظهر للهاتف مصنوع من البلاستيك اللامع

Realme 9i Review

شرائح الاتصال والشبكات :-
شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
شبكة 2G • يدعم
شبكة 4G,3G • يدعم
شبكة 5G • لا يدعم 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.6 بوصة
نوع الشاشة • IPS-LCD
دقة الوضوح • 1080 × 2412 بكسل FHD+
البيكسلات

درجة السطوع

 • 400 بكسل لكل بوصة

• 480 شمعة
نسبة الشاشة • 84.2 من حجم الهاتف
مميزات أخرى • تدعم معدل التحديث 90 HZ

• 16 مليون لون

• الوضع الليلى

• وضع حماية العين

Realme 9i Screen

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • تأتى ثلاثية :

• 50 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 2 ميجا بيكسل

(تصوير الماكرو)

• 2 ميجا بكسل

(عزل الخلفية)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير بدقة 1080P FHD

• تدعم التثبيت الرقمى

• تدعم عزل الخلفية

• تدعم الوضع الليلى

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

• تدعم الأتوفوكس

التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى

• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)
الكاميرا الأمامية  • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P

• عزل الخلفية

• وضع التجميل

• تقنية HDR

• إشارة الإلتقاط

• كشف الوجوه

تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• المؤقت الذاتى
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Realme 9i Camera

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخرين الداخلية • 64، 128 جيجا بايت
الرام • 4، 6 جيجا رام
نوع الذاكرة والرام • نوع الذاكرة :

UFS 2.2

• نوع الرام :

LPDDR4x
امكانية إضافة كارت ميمورى • يدعم

Realme 9i Show

المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • Snapdragon 680 4G
عدد الأنوية • ثمانى النواة
معمارية التصنيع • 6 نانو ميتر
المعالج الرسومى • Adreno 610
نظام التشغيل • أندرويد 11
واجهة التشغيل • Realme UI 2.0 
البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 5000 ملى أمبير
نوع البطارية • ليثيوم بو
قوة الشحن • 33 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكى • لا تدعم
منفذ الشحن • Type-C

Realme 9i Box

مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)

• التعرف على الوجه

• النمط

• كلمة السر

• الرقم السرى
واي فاى • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع

• البوصلة

• التقارب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • لا يدعم
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأسود

• الأزرق

Realme 9i Colors

سعر Realme 9i

السعر بالخارج 190 دولار أمريكى للنسخة 4 جيجا رام مع ذاكرة تخزين 64 جيجا بايت ، أى حوالى 2980 جنية مصرى.

السعر بالخارج 215 دولار أمريكى للنسخة 6 جيجا رام مع ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت ، أى حوالى 3400 جنية مصرى.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


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