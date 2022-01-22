سعر و مواصفات ريلمي Realme 9i – الأحدث من ريلمى

Realme 9i، موبايل جديد من شركة ريلمى، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها الشاشة الكبيرة التي تدعم معدل تحديث 90 HZ، والكاميرات عالية الدقة التى تعطى تجربة تصوير رائعة، وأيضاً البطارية بالسعة الكبيرة التى تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف ريلمي 9i.

مواصفات Realme 9i

معلومات عامة :-