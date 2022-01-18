سعر و مواصفات جهاز Samsung Galaxy Z Fold3

انتجت شركة سامسونج الرائدة في صناعة الهواتف المحمولة في المدّة الأخيرة سلسلة الأجهزة القابلة للطي بالكامل حتى الشاشة و التي تعدّ طفرة في عالم الهواتف المحمولة نقلت صناعة الهواتف خاصة ومجال التقنية عامة نقلة نوعية مما جعل الشركات المنافسة أن تحذو حذوها وتبدأ في أنتاج الأجهزة القابلة للطي بالكامل وفيها أيضا الشاشة بعكس الأجهزة قديماُ الذي كانت تطوى ولكن كانت الشاشة في جهة ولوحة المفاتيح في جهة أخرى.

يرجح البعض إن شركة Samsung أرادت بهذه الفئة الجديدة من الهواتف النقالة أن تغير الفئة العليا من أجهزتها Flagship التي كانت طوال السنوات الماضية التي ابتكرت فيها العلامة Galaxy كانت الفئة الأعلى لشركة سامسونج هي فئة Note.

نتعرف اليوم إلى احد هذه الأجهزة وهو جهاز “Samsung Galaxy Z Fold3” و هو الجهاز القابل للطي بشكل رأسي من شركة سامسونج انتجت منة ثلاثا صدارات على مدارات الثلاث السنوات الماضية مع بعض التعديلات والتحديثات بين كل نَوْع والأحدث.

الشاشة الداخلية مقاس 7.6 بوصة للشاشة الداخلية، بجودة (2208 × 1768) من نوع Dynamic AMOLED 2X بتردد 120 Hz الشاشة الخارجية مقاس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X بجودة (2268 × 832)

المعالج Snapdragon 888 (5 nano meter) الذاكرة العشوائية (الرامات) 12 Giga Bytes

الذاكرة الداخلية 256 Giga Bytes الأبعاد مفتوح 158.2 × 128.1 × 6.4 mm مطوي 158.2 × 67.1 × 16.0 × 14.4 mm

البطارية 4400 مللي أمبير الشحن شحن سلكي بسرعة 25W، و شحن لاسلكي بسرعة 10W مع وجود خاصية مشاركة الشحن لاسلكي مع الأجهزة الأخرى الذي تدعم هذه الخاصية (Wireless Power Share)

الكاميرا الخلفية ثلاث كاميرات خلفية بجودات :- 12 Mega Byte (Ultra Wide) 12 Mega Byte (Wide) 12 Mega Byte (Tele) الكاميرا الأمامية 4 Mega Byte (UDC)

كاميرا الغطاء 10 Mega Bytes حماية الكاميرا زجاج الكاميرات مقاوم من نوع Super Clear Glass (Gorilla DX)

الشبكات يدعم جميع شبكات ألاتصال حتى شبكة 5G إذا كانت مدعومة من قبل مشغل ألاتصالات الخاص بالمستخدم قابلية S Pen متوافق مع S Pen المتاح لموديل Z Fold3 فقط

مقاومة الماء الجهاز مقاوم للماء بقدرة IPX8 الخامات والحماية جسم الجهاز من المعدن المقوى و الزجاج والشاشة عليها طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus