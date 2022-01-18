سعر و مواصفات جهاز Samsung Galaxy Z Flip3

أحمد أشرف

انتشرت في المدّة الأخيرة سلسلة الهواتف المحمولة القابلة للطي بشكل سلس بالنسبة للجهاز بالكامل وفيها الشاشة التي أصبحت تتمتع بمرونة فائقة يجعلها قابلة للطي بشكل مستمر دون أن تتأثر، وكانت الرائدة في هذا المجال الذي نقل المنافسة في عالم الهواتف المحمولة إلى مكان أخر أصعب من الأول، شركة سامسونج صاحبة سلسلة Fold و Flip التي سبق أن شرحنا أحداها.

سامسونج Galaxy Z Flip 3

ونتعرف في هذا المقال على العضو الأصغر في هذه السلسة وهو Z Flip من حيث المواصفات والسعر الرسمي في فروع الشركة، وهو الإصدار الثالث للجهاز الأحدث القابل لطي بشكل أفقي.

Z FLIP3

الشاشة الداخلية مقاس 6.7 بوصة للشاشة الداخلية، بجودة (2640 × 1080) من نوع Dynamic AMOLED 2X بتردد 120 Hz
الشاشة الخارجية مقاس 1.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 60Hz بجودة (512 × 260)
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Z FLIP3

المعالج Snapdragon 888 (5 nano meter)
الذاكرة العشوائية (الرامات) 8 Giga Bytes

Z FLIP3

الذاكرة الداخلية 256 Giga Bytes
الأبعاد مفتوح 16.6 × 72.2 × 6.9 mm

مطوي 86.4 × 72.2 × 17.1 × 5.9 mm

Z FLIP3

البطارية 3300 مللي أمبير
الشحن شحن سلكي بسرعة 15W، و شحن لاسلكي بسرعة 10W

مع وجود خاصية مشاركة الشحن لاسلكي مع الأجهزة الأخرى الذي تدعم هذه الخاصية (Wireless Power Share)

Z Flip3

الكاميرا الخلفية كاميرتين خلفيتين بجودات :-

12 Mega Byte (Ultra Wide)

12 Mega Byte (Wide)

 
الكاميرا الأمامية 10 Mega Bytes

Z FLIP3

كاميرا الغطاء Single Takes and Dual Recording ، Director’s View
حماية الكاميرا زجاج الكاميرات مقاوم من نوع Super Clear Glass (Gorilla DX)
الشبكات يدعم جميع شبكات ألاتصال حتى شبكة 5G إذا كانت مدعومة من قبل مشغل ألاتصالات الخاص بالمستخدم
قابلية S Pen لا يدعم S Pen

Z Flip3

مقاومة الماء الجهاز مقاوم للماء بقدرة IPX8
الخامات والحماية جسم الجهاز من المعدن المقوى و الزجاج والشاشة عليها طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus

Z Flip3

التأمين والضمان يتمتع الجهاز بضمان عام ضد عيوب الصناعة و الأعطال الفنية و تأمين بالشاشة سنة ضد الكسر دون تكلفة من العميل
السعر الرسمي يتوفر الجهاز داخل فروع شركة سامسونج بسعر 18500 جنية بالنسبة للكاش النقدي
أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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