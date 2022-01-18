سعر و مواصفات جهاز Samsung Galaxy Z Flip3

انتشرت في المدّة الأخيرة سلسلة الهواتف المحمولة القابلة للطي بشكل سلس بالنسبة للجهاز بالكامل وفيها الشاشة التي أصبحت تتمتع بمرونة فائقة يجعلها قابلة للطي بشكل مستمر دون أن تتأثر، وكانت الرائدة في هذا المجال الذي نقل المنافسة في عالم الهواتف المحمولة إلى مكان أخر أصعب من الأول، شركة سامسونج صاحبة سلسلة Fold و Flip التي سبق أن شرحنا أحداها.

ونتعرف في هذا المقال على العضو الأصغر في هذه السلسة وهو Z Flip من حيث المواصفات والسعر الرسمي في فروع الشركة، وهو الإصدار الثالث للجهاز الأحدث القابل لطي بشكل أفقي.

الشاشة الداخلية مقاس 6.7 بوصة للشاشة الداخلية، بجودة (2640 × 1080) من نوع Dynamic AMOLED 2X بتردد 120 Hz الشاشة الخارجية مقاس 1.9 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 60Hz بجودة (512 × 260)

المعالج Snapdragon 888 (5 nano meter) الذاكرة العشوائية (الرامات) 8 Giga Bytes

الذاكرة الداخلية 256 Giga Bytes الأبعاد مفتوح 16.6 × 72.2 × 6.9 mm مطوي 86.4 × 72.2 × 17.1 × 5.9 mm

البطارية 3300 مللي أمبير الشحن شحن سلكي بسرعة 15W، و شحن لاسلكي بسرعة 10W مع وجود خاصية مشاركة الشحن لاسلكي مع الأجهزة الأخرى الذي تدعم هذه الخاصية (Wireless Power Share)

الكاميرا الخلفية كاميرتين خلفيتين بجودات :- 12 Mega Byte (Ultra Wide) 12 Mega Byte (Wide) الكاميرا الأمامية 10 Mega Bytes

كاميرا الغطاء Single Takes and Dual Recording ، Director’s View حماية الكاميرا زجاج الكاميرات مقاوم من نوع Super Clear Glass (Gorilla DX)

الشبكات يدعم جميع شبكات ألاتصال حتى شبكة 5G إذا كانت مدعومة من قبل مشغل ألاتصالات الخاص بالمستخدم قابلية S Pen لا يدعم S Pen

مقاومة الماء الجهاز مقاوم للماء بقدرة IPX8 الخامات والحماية جسم الجهاز من المعدن المقوى و الزجاج والشاشة عليها طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus