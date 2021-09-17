سعر و مواصفات ايفون 13

بواسطة نعيم الشامي

أعلنت شركة Apple خلال مؤتمرها السنوي قبل يومين عن هاتفها الرائع iPhone 13 الجديد، وسوف يكون متاحاً للبيع الأسبوع الأخير من الشهر الحالي و يمكن للمهتمين متابعة سعر ايفون 13 في مكتبة جرير فور نزوله، ومختلف بعض الشيئ عن ايفون 13 ميني، حيث جاء ايفون 13 بشاشة 6.1 انش بدلاً من 5.4 انش، ومعالج Apple A15 Bionic  بدلاً من Apple GPU، ومتوفراً بالألوان التالية: أبيض، أسود، أخضر، أزرق، ذهبي.

سعر ايفون 13 في السعودية

أهم مواصفات و مزايا iPhone 13

الشاشة في  iPhone 13
نوع  الشاشة سوبر أوليد
حجمها 6.1 إنش
دقة الشاشة 2532×1170 px
كثافة البكسلات 460 px
درجة سطوعها 1200شمعة (القصوى) 800 شمعة (عادية)

معالج و معدات  iPhone 13
نوع المعالج Apple A15
دقة تصنيعه 5 نانو متر
المعالج سداسي النواة
معالج الرسوم المتحركة Apple GPU
الرامات 4 GB
ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256- 512 GB
الذاكرة الخارجية ميكروSD  غير مدعوم
نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في ايفون 13
الكاميرا الأساسية الرئيسية 12 MB
الكاميرا الثانية بزاوية واسعة 12 MB
دقة تصوير الفيديو بالكاميرات الخلفية دقة 4K 2160P

دقة 1080 FHD
 

مميزات الكاميرات الخلفية
  • العنونة الجغرافية.
  • التشغيل السريع.
  • التركيز التلقائي.
  • عزل الخلفية
  • الالتقاط المستمر.
  • التصوير الليلي.
  • التثبيت البصري.
  • بانوراما.
  • HDR
الكاميرا الأمامية 12 MB
دقة تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية دقة 4K 2160P

دقة 1080 FHD
 

مزايا الكاميرا الأمامية
  • كشف الابتسامات.
  • التصوير الليلي.
  • عزل الخلفية.
  • تقنية HDR.
  • الموقت الذاتي.

 

البطارية في ايفون 13
الشحن السريع مدعوم بقدرة 20 واط – يتم شحن 50% خلال نصف ساعة
نوع البطارية ليثيوم ايون
سعتها  ملي أمبير
غير قابلة للإزالة

 سعر iPhone 13
 سعر ايفون 13 في السعودية 3000 ريال
 سعر iPhone 13
في المغرب		 7100 درهم
 سعر iPhone 13
 في مصر		 12500 جنيه
سعر iPhone 13
في الجزائر		 108500 دينار
 سعر iPhone 13 في أنحاء العالم 800 دولار أمريكي

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نعيم الشامي

شاب سوري،31 سنة، حاصل على الثانوية العامة، فني مصاعد كهربائية، مدون و محرر أخبار منذ عدة سنوات، قارئ نهم و شغوف جدا فيما يخص عالم التدوين، مهتم بالقراءة و الشعر و الرياضة و التقنية الحديثة، متابع لكافة التطورات عربيا و دوليا.

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