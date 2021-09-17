سعر و مواصفات ايفون 13

أعلنت شركة Apple خلال مؤتمرها السنوي قبل يومين عن هاتفها الرائع iPhone 13 الجديد، وسوف يكون متاحاً للبيع الأسبوع الأخير من الشهر الحالي و يمكن للمهتمين متابعة سعر ايفون 13 في مكتبة جرير فور نزوله، ومختلف بعض الشيئ عن ايفون 13 ميني، حيث جاء ايفون 13 بشاشة 6.1 انش بدلاً من 5.4 انش، ومعالج Apple A15 Bionic بدلاً من Apple GPU، ومتوفراً بالألوان التالية: أبيض، أسود، أخضر، أزرق، ذهبي.

أهم مواصفات و مزايا iPhone 13

الشاشة في iPhone 13 نوع الشاشة سوبر أوليد حجمها 6.1 إنش دقة الشاشة 2532×1170 px كثافة البكسلات 460 px درجة سطوعها 1200شمعة (القصوى) 800 شمعة (عادية)

معالج و معدات iPhone 13 نوع المعالج Apple A15 دقة تصنيعه 5 نانو متر المعالج سداسي النواة معالج الرسوم المتحركة Apple GPU الرامات 4 GB ذاكرة التخزين الداخلية 128 – 256- 512 GB الذاكرة الخارجية ميكروSD غير مدعوم نظام التشغيل اندرويد 11

الكاميرات في ايفون 13 الكاميرا الأساسية الرئيسية 12 MB الكاميرا الثانية بزاوية واسعة 12 MB دقة تصوير الفيديو بالكاميرات الخلفية دقة 4K 2160P دقة 1080 FHD مميزات الكاميرات الخلفية العنونة الجغرافية.

التشغيل السريع.

التركيز التلقائي.

عزل الخلفية

الالتقاط المستمر.

التصوير الليلي.

التثبيت البصري.

بانوراما.

HDR الكاميرا الأمامية 12 MB دقة تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية دقة 4K 2160P دقة 1080 FHD مزايا الكاميرا الأمامية كشف الابتسامات.

التصوير الليلي.

عزل الخلفية.

تقنية HDR.

الموقت الذاتي.

البطارية في ايفون 13 الشحن السريع مدعوم بقدرة 20 واط – يتم شحن 50% خلال نصف ساعة نوع البطارية ليثيوم ايون سعتها ملي أمبير غير قابلة للإزالة