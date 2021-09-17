سعر و مواصفات ايفون 13
أعلنت شركة Apple خلال مؤتمرها السنوي قبل يومين عن هاتفها الرائع iPhone 13 الجديد، وسوف يكون متاحاً للبيع الأسبوع الأخير من الشهر الحالي و يمكن للمهتمين متابعة سعر ايفون 13 في مكتبة جرير فور نزوله، ومختلف بعض الشيئ عن ايفون 13 ميني، حيث جاء ايفون 13 بشاشة 6.1 انش بدلاً من 5.4 انش، ومعالج Apple A15 Bionic بدلاً من Apple GPU، ومتوفراً بالألوان التالية: أبيض، أسود، أخضر، أزرق، ذهبي.
أهم مواصفات و مزايا iPhone 13
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الشاشة في iPhone 13
|نوع الشاشة
|سوبر أوليد
|حجمها
|6.1 إنش
|دقة الشاشة
|2532×1170 px
|كثافة البكسلات
|460 px
|درجة سطوعها
|1200شمعة (القصوى) 800 شمعة (عادية)
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معالج و معدات iPhone 13
|نوع المعالج
|Apple A15
|دقة تصنيعه
|5 نانو متر
|المعالج
|سداسي النواة
|معالج الرسوم المتحركة
|Apple GPU
|الرامات
|4 GB
|ذاكرة التخزين الداخلية
|128 – 256- 512 GB
|الذاكرة الخارجية
|ميكروSD غير مدعوم
|نظام التشغيل
|اندرويد 11
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الكاميرات في ايفون 13
|الكاميرا الأساسية الرئيسية
|12 MB
|الكاميرا الثانية بزاوية واسعة
|12 MB
|دقة تصوير الفيديو بالكاميرات الخلفية
|دقة 4K 2160P
دقة 1080 FHD
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مميزات الكاميرات الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
|12 MB
|دقة تصوير الفيديو بالكاميرا الأمامية
|دقة 4K 2160P
دقة 1080 FHD
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مزايا الكاميرا الأمامية
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البطارية في ايفون 13
|الشحن السريع
|مدعوم بقدرة 20 واط – يتم شحن 50% خلال نصف ساعة
|نوع البطارية
|ليثيوم ايون
|سعتها
|ملي أمبير
|غير قابلة للإزالة
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سعر iPhone 13
|سعر ايفون 13 في السعودية
|3000 ريال
| سعر iPhone 13
في المغرب
|7100 درهم
| سعر iPhone 13
في مصر
|12500 جنيه
|سعر iPhone 13
في الجزائر
|108500 دينار
|سعر iPhone 13 في أنحاء العالم 800 دولار أمريكي
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