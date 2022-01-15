سعر و مواصفات اوبو Oppo A36 – الأحدث من اوبو

Oppo A36، موبايل جديد من شركة اوبو، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها، السعر المميز بذاكرة التخزين والرامات بالسعة الكبيرة التى تجعل الهاتف سريع وسلس فى جميع الإستخدامات، وأيضاً البطارية التى تصمد للعمل الشاق بدون انقطاع، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف Oppo A36.

مواصفات Oppo A36