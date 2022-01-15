سعر و مواصفات اوبو Oppo A36 – الأحدث من اوبو
Oppo A36، موبايل جديد من شركة اوبو، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها، السعر المميز بذاكرة التخزين والرامات بالسعة الكبيرة التى تجعل الهاتف سريع وسلس فى جميع الإستخدامات، وأيضاً البطارية التى تصمد للعمل الشاق بدون انقطاع، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف Oppo A36.
مواصفات Oppo A36
معلومات عامة :-
|نوع الهاتف
|• اوبو – Oppo
|اسم الهاتف
|• اوبو A36
|تاريخ الإعلان
|• ديسمبر 2021
|توفر الهاتف
|• سيتم إصداره فى يناير الحالى
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
|الطول
|• 164.4 مم
|العرض
|• 75.7 مم
|السُمك
|• 8.4 مم
|الوزن
|• 185 جرام
|مواد التصنيع
|• من البلاستيك البولى كاربونيت بالكامل
شرائح الاتصال والشبكات :-
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكة 2G
|• يدعم
|شبكة 4G,3G
|• يدعم
|شبكة 5G
|• لا يدعم
الشاشة :-
|حجم الشاشة
|• 6.56 بوصة
|نوع الشاشة
|• IPS-LCD
|دقة الوضوح
|• 720 × 1216 بكسل FHD+
|البيكسلات
درجة السطوع
|• 269 بكسل لكل بوصة
• 600 شمعة
|نسبة الشاشة
|• 81.3 من حجم الهاتف
|مميزات أخرى
|• تدعم معدل التحديث 90 HZ
• 16 مليون لون
• الوضع الليلى
• وضع حماية العين
الكاميرات :-
|الكاميرا الخلفية
|• تأتى مزدوجة :
• 13 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العزل)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم التصوير بدقة 1080P FHD• تدعم التثبيت الرقمى
• تدعم عزل الخلفية
• تدعم الوضع الليلى
• تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)
• تدعم الأتوفوكس
• التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P
• عزل الخلفية
• وضع التجميل
• تقنية HDR
• إشارة الإلتقاط
• كشف الوجوه
• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)
• المؤقت الذاتى
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
الذاكرة الداخلية والرام :-
|ذاكرة التخرين الداخلية
|• 256 جيجا بايت
|الرام
|• 8 جيجا رام
|نوع الذاكرة والرام
|• نوع الذاكرة :
UFS 2.2
• نوع الرام :
LPDDR4x
|امكانية إضافة كارت ميمورى
|• يدعم
المعالج ونظام التشغيل :-
|نوع المعالج
|• Snapdragon 680
|عدد الأنوية
|• ثمانى النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 610
|نظام التشغيل
|• أندرويد 11
|واجهة التشغيل
|• ColorOS 11.1
البطارية ونظام الشحن :-
|سعة البطارية
|• 5000 ملى أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم بو
|قوة الشحن
|• 10 واط
|الشحن السريع
|• لا تدعم
|الشحن الاسلكى
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type-C
مواصفات أخرى :-
|الحماية
|• بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)
• التعرف على الوجه
• النمط
• كلمة السر
• الرقم السرى
|واي فاى
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع
• البوصلة
• التقارب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود
• الأزرق
سعر Oppo A36
السعر بالخارج 250 دولار أمريكى، أى حوالى 3920 جنية مصرى.