سعر و مواصفات اوبو Oppo A36 – الأحدث من اوبو

أحمد شوقي إبراهيم

Oppo A36، موبايل جديد من شركة اوبو، يأتى بمواصفات ومميزات جيدة من أبرزها، السعر المميز بذاكرة التخزين والرامات بالسعة الكبيرة التى تجعل الهاتف سريع وسلس فى جميع الإستخدامات، وأيضاً البطارية التى تصمد للعمل الشاق بدون انقطاع، والكثير من المواصفات والمميزات الأخرى، والتى سأوضحها لكم عن هاتف Oppo A36.

سعر و مواصفات اوبو Oppo A36 - الأحدث من اوبو 1 15/1/2022 - 4:45 م

مواصفات Oppo A36

معلومات عامة :-
نوع الهاتف • اوبو – Oppo
اسم الهاتف • اوبو A36
تاريخ الإعلان • ديسمبر 2021
توفر الهاتف • سيتم إصداره فى يناير الحالى  
الأبعاد والوزن مواد التصنيع :-
الطول • 164.4 مم
العرض • 75.7 مم
السُمك • 8.4 مم
الوزن • 185 جرام
مواد التصنيع  • من البلاستيك البولى كاربونيت بالكامل

Oppo A36 Reviews

شرائح الاتصال والشبكات :-
شرائح الاتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
شبكة 2G • يدعم
شبكة 4G,3G • يدعم
شبكة 5G • لا يدعم 
الشاشة :-
حجم الشاشة • 6.56 بوصة
نوع الشاشة • IPS-LCD
دقة الوضوح • 720 × 1216 بكسل FHD+
البيكسلات

درجة السطوع

 • 269 بكسل لكل بوصة

• 600 شمعة
نسبة الشاشة • 81.3 من حجم الهاتف
مميزات أخرى • تدعم معدل التحديث 90 HZ

• 16 مليون لون

• الوضع الليلى

• وضع حماية العين

Oppo A36 Screen

الكاميرات :-
الكاميرا الخلفية • تأتى مزدوجة :

• 13 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 2 ميجا بيكسل

(كاميرا العزل)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم التصوير بدقة 1080P FHD• تدعم التثبيت الرقمى

• تدعم عزل الخلفية

• تدعم الوضع الليلى

تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)

• تدعم الأتوفوكس

التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعى

• تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• التركيز التلقائى عبر إكتشاف الطور (PDAF)
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
• تقنية التثبيت البصري (OIS)
الكاميرا الأمامية  • 8 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P

• عزل الخلفية

• وضع التجميل

• تقنية HDR

• إشارة الإلتقاط

• كشف الوجوه

تقنية التثبيت الرقمى (EIS)

• المؤقت الذاتى
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Oppo A36 Cameras

الذاكرة الداخلية والرام :-
ذاكرة التخرين الداخلية • 256 جيجا بايت
الرام • 8 جيجا رام
نوع الذاكرة والرام • نوع الذاكرة :

UFS 2.2

• نوع الرام :

LPDDR4x
امكانية إضافة كارت ميمورى • يدعم 
المعالج ونظام التشغيل :-
نوع المعالج • Snapdragon 680
عدد الأنوية • ثمانى النواة
معمارية التصنيع • 6 نانو ميتر
المعالج الرسومى Adreno 610
نظام التشغيل • أندرويد 11
واجهة التشغيل • ColorOS 11.1

Oppo A36 Box

البطارية ونظام الشحن :-
سعة البطارية • 5000 ملى أمبير
نوع البطارية • ليثيوم بو
قوة الشحن • 10 واط
الشحن السريع • لا تدعم
الشحن الاسلكى • لا تدعم
منفذ الشحن • Type-C 
مواصفات أخرى :-
الحماية • بصمة الاصبع تأتى مدمجة (بزر التشغيل)

• التعرف على الوجه

• النمط

• كلمة السر

• الرقم السرى
واي فاى • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع

• البوصلة

• التقارب
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • يدعم
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأسود

• الأزرق

Oppo A36 Colors

سعر Oppo A36

السعر بالخارج 250 دولار أمريكى، أى حوالى 3920 جنية مصرى.

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أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها واسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


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