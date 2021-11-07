سعر وموصفات هاتف oppo a54s

Oppo a54s هاتف متوسط جديد من شركة Oppo. دعونا نتعرف على المواصفات والاسعار.

التصميم

تصميم هاتف Oppo الجديد A54S تظهر عليه العصرية والحداثة مع مصنعية من البلاستيك كجل المنافسين المتوسطة. الواجهة تضم شاشة كبيرة مع نوتش في الاعلى على شكل قطرة ماء وحافة كبيرة نوعا ما في الاسفل في الخلف ظهر لامع يعطي انعكاسات جذابة مع شعار Oppo الطولي في الجانب ونافذة كبيرة طولية هي الاخرى تضم ثلاث عدسات، على اليمين زر التشغيل وعلى اليسار ازرار خفض ورفع الصوت التي كان من الافضل نقلها بجانب زر التشغيل ليسهل على المستخدم استعمالها. في اليسار ايضا مدخل شريحتي الاتصال والذاكرة الخارجية. وفي الاسفل مدخل الشحن من نوع Type-C وسبيكر، مدخل السمعات 3.5 ملليمتر.

ابعاد الهاتف

الطول 16.38 سنتيمتر.

العرض 7.56 سنتيمتر.

السمك 8.4 مليمتر الوزن 190 جرام.

الشاشة

شاشة الهاتف عادية لا يعتمد عليها في الاستمتاع بالتفاصيل والالوان الواقعية لكنها تفي بالغرض تأتي بمقاس 6.52 انش وبدقة اتش دي بلس.

نظام التشغيل

الجهاز يعمل بنظام اندرويد 11 مرفق عليه واجهة اوبو الخاصة ColorOS 11.1 لتزويد software بمجموعة من المميزات والاعدادات الاضافية. العتاد يضم معالج MediaTek Helio G35 ثماني النواة مناسب للاستخدام المتوسط او فوق الاقتصادي. مرفق بمعالج رسوميات PowerVR GE8320. ومع سعة رام اربعة جيجا بايت وذاكرة تخزين مائة وثمانية وعشرين جيجا بايت. مع امكانية توسيعها طبعا بذاكرة خارجية.

الكاميرا

وحدة الكاميرات مناسبة لمن يحبون التصوير ومستعدون للتضحية ببعض التفاصيل والدقة مقابل السعر الاقتصادي. الكاميرا الرئيسية بدقة خمسين ميجا بكسل تلتقط صورا جيدة. وتاتي بفتحة عدسة 1.8. بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة اثنين فاصل اربعة. اخيرا الثالثة 2 ميجا بكسل بفتحة اثنين فاصل اربعة للعزل عن الخلفية. ويمكن للهاتف تصوير فيديو بجودة فول اتش دي بسرعة ثلاثين اطارا في الثانية. يمكن ايضا التقاط صور سيلفي عادية بدقة ثمانية ميجا بكسل بفتحة عدسة اثنين فاصلة.

البطارية

بالنسبة لبطارية الهاتف فهي بسعة خمسة الاف مللي امبير اي مناسبة لاستخدامه لساعات طويلة دون الخوف من استنزاف البطارية كاملة. اوبو a54s سيتوفر بالاسواق العربية في القريب العاجل بسعر مائتين وثمانية وستين دولارا امريكيا شاركنا رأيك اسفل في مكان التعليقات حول الهاتف وان تجده مناسبا لك ام ان هناك خيارات افضل من نفس الفئة السعرية؟