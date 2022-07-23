سعر وموصفات ايفون 14 برو max – وموعد النزول في جميع الدول العربية

أعلنت شركة أبل المشرفة على إصدار ايفون 14 برو max أن هناك بعض التحديثات على هاتف ايفون، وذلك لكي يستطيع العملاء التمتع بكل المميزات الموجودة في التحديث الجديد، وأن الهاتف سوف يتم نزوله في الأسواق أثناء الفترة القادمة، حيث تعتبر شركة أبل الأمريكية من الشركات المفضلة والمعروفة لدى العديد من الأشخاص في كافة أنحاء العالم، وتقدم كل الأجهزة الجديدة التي تتمتع بأفضل الإمكانيات المتطورة، ويستعمل العديد من الأشخاص أحدث الهواتف الذكية من هذه الشركة، حيث حازت هذه الشركة على تقدير وإعجاب العديد من الأشخاص.

سعر ايفون 14 برو max

سوف نتحدث بالتفصيل في هذا المقال عن سعر ايفون 14 برو max وهو كالآتي:

يبلغ سعر ايفون 14 برو max في مصر حوالي 24.000 جنيه بالنسبة لحجم 256 جيجا بايت، وحجم 512 جيجا بايت يصل سعره إلى 28 ألف جنيه.

وأن ثمن هذا الهاتف في الولايا المتحدة الأمريكية من مبلغ 1100 إلى 1400 دولار أمريكي ويبلغ حجم 256 جيجا بايت ثمنه حوالي 1099 دولار أمريكي.

بينما تكلفة الهاتف في المملكة العربية السعودية 5100 ريال سعودي بالنسبة لحجم 256 جيجا بايت، بينما حجم 512 جيجا بايت سعره 5700 ريال سعودي.

يبلغ سعر الهاتف في الإمارات ودبي حوالي 6000 درهم إماراتي.

مواصفات

هناك العديد من المميزات التي يتمتع بها هذا الهاتف ومعرفة سعر ايفون 14 برو max للشراء وهي كالآتي: