سعر ومواصفات Xiaomi Redmi note 11 pro شاومي ريدمي نوت 11 برو

كشفت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi note 11 pro والذي يأتي ضمن سلسلة هواتف ريدمي التي استطاعت أن تحقق أكبر نسبة مبيعات في العالم العربي، بسبب انخفاض سعر هذه السلسة من الهواتف وقوة المواصفات التي يحملها الجهاز، تتميز هذه الفئة من هواتف ريدمي بالمعالج حيث يضم هاتف ريدمي نوت 11 معالج Snapdragon 678 كوالكوم، في هذا التقرير سنقدم إليكم أهم ما يميز هذا الهاتف عن غيره وهل بالفعل يستحق الشراء، كما نذكركم بجميع خصائص هذا الهاتف من مواصفات.

مواصفات Xiaomi Redmi note 11 pro شاومي ريدمي نوت 11 برو

الكاميرا الخلفية رباعية 200+8+5+2 الشاشة 6.5 بوصة بدقة +FHD. الذاكرة الداخلية 128 للإصدار الأول. 64 للإصدار الثاني. نظام التشغيل أندرويد 11. البطارية 6150 امبير

مواصفات كاميرات جوال ريدمي نوت 11 برو

يحتوي جوال ريدمي نوت 11 على أربع كاميرات خلفية الكاميرا الأولي تأتي بدقة 200 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f2.2، أما الكاميرا الثالثة بدقة 5 ميجا بكسل والرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل، يميز هذه الكاميرات بإمكانية التصوير بجودة 4K، بمعدل بكسلات 1080 بكسل، وهي نفس الكاميرا الموجودة في هاتف (Nokia x70 pro 5G)

يضم هاتف ريدمي نوت 11 كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل من نوعية wide وفتحة عدسة F2.5 وتدعم جودة 1080 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار وميزة HDR، فضلاً إمكانية التصوير بجودة عالية مثل جوال (سامسونج جلاكسي اس 21 FE).

المواصفات العامة لجوال 11 Redmi note pro

المعالج: من نوعية Snapdragon 678g ثماني بتكنولوجيا النانومتر، مع معالج adreno 618.

دعم شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني.

وزن الهاتف 193 جرام.

يدعم شريحتين اتصال من nano SIM.

مقاومة لقطرات المياه.

حجم الشاشة 6.7 بوصة مع دقة 2400*1080 بكسل.

المساحة الداخلية تأتي بثلاث أصدارات إصدار 64 جيجابايت، إصدار 128 جيجا بايت، إصدار 256 جيجابايت.

البلوتوث إصدار 5.1.

دعم جميع وسائل الأمان والحماية.

يدعم منفذ 3.5 ملم.

يدعم الشحن السريع بقوة 33 وأت.

حجم البطارية 6150 مللي أمبير.

يعمل بأحدث أنظمة التشغيل أندرويد 11.

الذاكرة العشوائية للإصدار الأول 6 جيجا والإصدار الثاني 8 جيجا رام.

سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو

تم تحديث أسعار هاتف ريدمي نوت 11 برو يوم 15 سبتمبر 2021 على التالي:

سعر الهاتف في مصر 4800 للإصدار الأول (64/6)، وللإصدار الثاني 5200 جنية (128/6) والإصدار الثالث (128/8).

سعر الجوال Redmi note 11 pro في السعودية للإصدار الأول 1100 ريال، للإصدار الثاني 1200 ريال سعودي، للإصدار الثالث 1300 ريال سعودي.

وصلنا معكم لختام شرح سعر ومواصفات Xiaomi Redmi note 11 pro شاومي ريدمي نوت 11 برو.