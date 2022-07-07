سعر ومواصفات Xiaomi 12S | العيوب والمميزات

تم الإعلان رسميًا عن هاتف Xiaomi 12S بكافة مواصفاته وأسعاره، فهو يعتبر العضو الأصغر من سلسلة 12S من شاومي، حيث صدر أيضًأ هواتف أخرى من السلسلة مثل Xiaomi 12S Ultra وXiaomi 12S Pro.

يقدم موبايل شاومي 12S الكثير من المميزات والخصائص حيث يأتي بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الذي يعتبر من الأفضل في العالم، وشاشة AMOLED بحجم 6.28 بوصة، ومساحات تخزينية مختلفة، وكاميرات تقدم تجربة تصوير ممتازة، بالإضافة لبطارية 4500 مللي أمبير وشحن سريع بقوة 67 واط.

مواصفات Xiaomi 12S

الشاشة بحجم 6.28 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+.

دعم تردد 120 هيرتز.

دعم Dolby Vision.

دعم HDR10+.

بها طبقة حماية Corning Gorilla Glass Victus. المعالج Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني الأنوية 4 نانومتر. معالج رسومي Adreno 730 نظام التشغيل Android 12 واجهة المستخدم MIUI 13 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام.

256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجابايت رام.

256 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجابايت رام.

512 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.9 “عدسة أساسية”

13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة واسعة”

5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة تيليفوتو ماكرو”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل فريمات 24 فريم.

مع وجود فلاش LED ثنائي.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 32 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.5.

مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 60 فريم. البطارية بسعة 4500 مللي أمبير. قوة الشحن بقوة 67 واط.

مميزات جوال Xiaomi 12S

شاشة AMOLED بتردد 120 هيرتز ممتازة للغاية تدعم الكثير من الخصائص والتقنيات. معالج Snapdragon 8+ Gen 1 يقدم أداء ممتاز في التصفح والألعاب. مساحات تخزينية كبيرة تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1. الكاميرات تقدم أداء ممتاز ولا غبار عليه، العدسة الأساسية تأتي بمستشعر IMX707. دعم تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطار في الثانية. دعم صوت ستيريو قوي، بالإضافة لدعم 24-bit/192kHz audio. دعم كافة المستشعرات مثل: NFC والبصمة أسفل الشاشة والبوصلة والجيروسكوب والتقارب والتسارع والبوصلة وIR Blaster. بطارية بسعة 4500 مللي أمبير. دعم شحن سريع بقوة 67 واط. دعم شحن لاسلكي بقوة 50 واط. دعم شحن عكسي بقوة 10 واط.

عيوب جوال شاومي 12 اس

لا يدعم كارت ذاكرة خارجي. لا يدعم منفذ 3.5 مللي لتشغيل سماعات الأذن. لا يدعم Radio FM.

سعر هاتف Xiaomi 12S

تم الإعلان رسميًا عن سعر Xiaomi 12S والذي يأتي بالعديد من النسخ بمساحات تخزينية مختلفة وهم: