سعر ومواصفات vivo V29e عملاق فيفو في الفئة المتوسطة

أعلنت شركة فيفو مصر عبر صفحتها على فيسبوك عن هاتف vivo V29e، والذي أطلقته الشركة عالمياً في شهر أكتوبر من العام الحالي، ويتميز الهاتف بالتصميم العصري الحديث والمظهر الرائع، مع سمك صغير الحواف السفلية والجانبية، كما أنه يحتوي على عتاد جبار ينافس به هواتف في نفس الفئة السعرية مثل سامسونج A54، والآن دعونا نتعرف على مواصفات وسعر فيفو v29e الجديد مع مراجعة لاهم المميزات والعيوب.

فيفو v29e

مواصفات فيفو v29e

يدعم الهاتف شبكة 5G، وزن الهاتف 190 جرام، ويأتي بأبعاد 162.4×74.9×7.7 mm، يدعم حماية زجاجية من الأمام، مع حماية من الزجاج من الخلف، ويأتي مع فريم من البلاستيك، ويأتي مع حماية من الماء بمعيارية ip54 تدعم مقاومة لرذاذ الماء والغبار، كما أن الهاتف يدعم شريحتي اتصال.

يأتي الهاتف بشاشة أموليد بتردد 120 هيرتز، بسطوع يصل إلى 1150 نيتس، وتأتي الشاشة بحجم 6.67 إنش بكثافة بيكسل 395 نقطة في البوصة، بحجم 1080×2400 بكسل، وحماية من نوع جوريلا 5، ويدعم نظام تشغيل أندرويد 13 قابل للترقية إلى أندرويد 14، مع واجهة Funtouch 13، مع معالج Qualcomm SM 6375 Snapdragon 695 5G بتقنية 6 نانو الموفرة في الطاقة ومعالج رسومي Adreno 619 والذي يعتبر جيد جداً في تشغيل الألعاب.

لا يدعم الهاتف تركيب كارت ذاكرة خارجي، ويتوفر بمساحات من مساحات التخزين وهما 256GB 8GB RAM،256GB 12GB RAM، يأتي بكاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 وايد، والكاميرا الثانية بدقة 8

ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 الترا وايد، تدعم التصوير بجودة تصل حتى 1080 مع 30 فريم في الثانية، ويأتي مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 تدعم التصوير حتى 1080 مع 30 فريم في الثانية.

يدعم هاتف vivo v29e مكبر صوت خارجي، لا يدعم مدخل 3.5 ملم ويدعم البلوتوث والواي فاي، لا يدعم تقنية NFC، يأتي مع بطارية بحجم 4800 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقوة 44 وات، ويدعم البوصلة والجيروسكوب وبعض من المستشعرات الأخرى.

مميزات وعيوب الهاتف

معالج رسومي ممتاز يدعم تشغيل الألعاب الثقيلة.

أداء الكاميرات متواضع بالنسبة للميزات الجبارة.

لا يدعم مدخل 3.5 مللي.

لا يدعم تقنية NFC.

تقنية شحن سريعة 44 وات.

لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي.

شاشة ممتازة بسطوع ممتاز.

سعر vivo v29e في مصر

سعر الهاتف الرسمي 320 يورو، سعر الهاتف في مصر طبقاً لصفحة فيفو الرسمية 14000 ألف جنية، ويأتي بضمان 6 شهور ضد الكسر، ضمان 12 شهر ضد عيوب الصناعة، الهاتف قد يتغير سعره تغير طفيف من تاجر لآخر

ولكن السعر الرسمي للهاتف 14 ألف جنية، الهاتف ممتاز وينافس هواتف مثل سامسونج a54 بالمقارنة بالمعالج ولكن الأخير يتفوق في الكاميرا.