سعر ومواصفات ‏samsung s24 ultra الجديد 2024 وموعد طرحه في الاسواق

شهدت أسواق الهواتف العالمية إطلاق الهاتف الجديد Samsung S24 Ultra من قبل شركة سامسونج قبل عدة أيام فقط ومع إعلان توافر هذا الهاتف الرائع، تم الكشف عن جميع التفاصيل المثيرة بخصوص سعره ومواصفاته الرائعة، يأتي Samsung S24 Ultra بتصميم فريد وأنيق يجعله من بين أبرز هواتف العام الحالي، مما يجعله خيارًا لا يُقاوم لمحبي التكنولوجيا والأداء العالي، تابعو الفقرات القليلة القادمة لمعرفة المزيد.

لقطة شاشةمن الموقع الرسمي لسامسونج: تم التعديل من طرف الكاتب

شكل هاتف Samsung S24 Ultra

تم الكشف عن سعر ومواصفات Samsung S24 Ultra في تصريحات رسمية من شركة سامسونج، حيث من المتوقع طرح الهاتف قريبًا في الأسواق العالمية، يأتي هذا الهاتف بميزانية جيدة مقارنة بالمواصفات الرائعة التي يقدمها وهي كالتالي:

يأتي Samsung S24 Ultra بمجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك: الأسود، والأخضر، والكريمي، والبنفسجي، والرمادي، والأحمر، والأزرق، والليمون الأخضر، يتميز بشاشة كبيرة وعالية الجودة تقدم تجربة مشاهدة ممتازة. يضم هذا الهاتف مواصفات مميزة تشمل: معالج قوي وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، مما يجعله مثاليًا للأداء السلس والتعامل مع التطبيقات والألعاب، كما يتمتع بنظام كاميرا متقدم يسمح بالتقاط صور عالية الجودة وتصوير فيديوهات مذهلة. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بميزات تقنية حديثة مثل: تقنية الاتصال السريع والشحن السريع، مما يجعله خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي متميز بسعر مناسب.

بالنظر إلى مواصفاته وألوانه المتعددة، يمكن القول أن Samsung S24 Ultra سيكون منافسًا قويًا في سوق الهواتف الذكية، لتستمر شركة سامسونج بسلسلة هواتفها المميزة الرائعة.

لمحة شاملة عن مواصفات وسعر هاتف ألترا أس 24

يتميز بشاشة كبيرة بقياس 6.7 بوصة توفر دقة عالية تصل إلى 3200×1440 بيكسل، مما يمنح تجربة مشاهدة مذهلة بتفاصيل وألوان واضحة.

مدعوم بمعالج Snapdragon 888، مما يضمن أداءً فائق السرعة وقدرة على التعامل مع تطبيقات متعددة بسهولة.

يحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 8 أو 12 جيجا بايت لتشغيل التطبيقات بسلاسة.

تخزين داخلي يصل إلى 256 جيجا بايت لحفظ العديد من الملفات والصور والفيديوهات.

كاميرا خلفية ممتازة بدقة عالية تمكنك من التقاط صور عالية الجودة.

بطارية بسعة 4500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

يعمل بنظام التشغيل Android 12 مما يضمن الحصول على أحدث التحديثات والميزات.

مزود بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة لضمان أمان جهازك.

يتميز بقوة مقاومة للغبار والمياه مما يجعله هاتفًا صلبًا يمكن الاعتماد عليه.

يبلغ سعر الهاتف الإجمالي ما بين 1200 إلى 1300 دولار أمريكي، مما يجعله خيارًا جذابًا في فئته.

مواصفات مميزة في هاتف samsung s24 ultra

هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra هو واحد من الهواتف الذكية الأكثر انتظارًا لعام 2024، يُشاع أنه سيأتي بميزات مذهلة، من بينها:

شاشة كبيرة وساطعة. ومعالج قوي. ونظام كاميرا متعدد الاستخدامات. ووفقًا للتسريبات، سيأتي الهاتف بشاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.8 بوصة. ومعالج Snapdragon 8 Gen 3. كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. كاميرا فائقة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل. كاميرا فائقة السرعة بدقة 10 ميجابكسل. كاميرا تقريب بدقة 10 ميجابكسل. كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

من المقرر عقد مؤتمر في 26 أكتوبر القادم 2023 للكشف عن جميع مواصفات الهاتف المرتقبة، ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في العام الجديد وفقًا لقرارات الشركة، بهدف تعزيز مكانتها في السوق العالمية خلال عام.

عيوب هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra

عدم توفير الشاحن في العلبة: يعتبر من بين العوامل القائمة التي يجب مراعاتها عند شراء هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra هو عدم توفير الشاحن كجزء من الملحقات القياسية في العبوة.

يعتبر من بين العوامل القائمة التي يجب مراعاتها عند شراء هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra هو عدم توفير الشاحن كجزء من الملحقات القياسية في العبوة. يتطلب من المستخدمين شراء شاحن منفصل، مما يمكن أن يكون إضافيًا غير متوقع.

غياب منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم: هذا الهاتف الرائع لا يتضمن منفذًا لسماعات الأذن القياسية بقياس 3.5 ملم، مما يعني أن مستخدميه يجب أن يعتمدوا على تقنية Bluetooth أو استخدام محول للاستمتاع بسماعات الأذن التقليدية

هذا الهاتف الرائع لا يتضمن منفذًا لسماعات الأذن القياسية بقياس 3.5 ملم، مما يعني أن مستخدميه يجب أن يعتمدوا على تقنية Bluetooth أو استخدام محول للاستمتاع بسماعات الأذن التقليدية عدم دعم توسيع التخزين الخارجي: Samsung Galaxy S24 Ultra ليس مجهزًا بفتحة لبطاقات الذاكرة MicroSD، مما يعني أنك لن تتمكن من زيادة مساحة التخزين الداخلية باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية.

Samsung Galaxy S24 Ultra ليس مجهزًا بفتحة لبطاقات الذاكرة MicroSD، مما يعني أنك لن تتمكن من زيادة مساحة التخزين الداخلية باستخدام بطاقات الذاكرة الخارجية. يجب على المستخدمين الاعتماد على السعة الداخلية لتخزين ملفاتهم وبياناتهم.

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