سعر ومواصفات Samsung Galaxy A 13 بتقنية 5G أرخص هاتف في الوطن العربي

بدأ البحث عن سعر ومواصفات Samsung Galaxy A13 5G الذي أعلنت عنه شركة سامسونج مؤخراً، وهو الهاتف الذي يعد من الهواتف الذكية المتوسطة السعر وصاحبة إمكانيات جيده جدا مثل قدرة البطارية الخارقة التي تتجاوز 5000 مللي أمبير، والكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل، ما زالت شركة سامسونج تقدم هواتف ذكية لكل الفئات من الفئات متوسطة السعر إلى الأقل سعراً والهواتف الذكية الأعلى سعراً، كما تعد الشركة من أوائل الشركات التي استخدمت تكنولوجيا الأندرويد في الهاتف الذكي، لهذا نوضح إليكم عبر موقعكم نجوم مصرية مواصفات الهاتف الذكي جلاكسي a13 5g، وسعر الهاتف وموعد انتشار الهاتف في الأسواق العربية.

مواصفات Samsung Galaxy A13

نظام التشغيل أندرويد 11.



شاشة الهاتف: تأتي بحجم 6.5 بوصة، وجودة 1600*720، وكثافة 270 بكسل، من نوعية ips LCD.

وزن الهاتف 205 جرام.

الكاميرا الخلفية الأساسية: رباعية الأولي بدقة 50 ميجا بكسل والثانية بدقة 5 ميجا بكسل وفتحة عدسة F2.2، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4، والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.4.

الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة 2.2 f.

البطارية: تأتي بحجم 5000 مللي أمبير.

المعالج: من نوعية Snapdragon 480.

الذاكرة الداخلية: بحجم تخزين 64 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية: 4 جيجا رام ويوجد إصدار اخر 6 جيجا بايت.

دعم شبكات الجيل الخامس 5g, 4g, 3g, 2h.

قوة الشحن الهاتف 18 واط.

مستشعر البصمة بصري أسفل الشاشة.

يدعم مكبرات الصوت ومنفذ 3.5 ملم.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي A13

يتوفر من الهاتف الجديد ثلاث ألوان مختلفة (أسود، أبيض، ازرق، أحمر) من المتوقع أن يكون سعر الهاتف في الدول كالتالي:

سعر الهاتف في أوروبا 200 يورو

سعر الجوال في مصر 3600 جنية.

سعر الموبايل في السعودية 905 ريال سعودي.

سعر الهاتف بالدولار 242 دولار.

سعر الجوال في الهند 17940 روبية.

سعر الهاتف في العراق 353199 دينار.

أخر إصدارات سامسونج جالاكسي

قدمت شركة سامسونج عدد من الهواتف الذكية القيمة خلال هذا الشهر والتي من اهمها الهواتف التالية:

إلى هنا وصلنا معكم لختام شر هذا التقرير الذي ذكرنا فيه سعر ومواصفات Samsung Galaxy A 13 بتقنية 5G ودقة 50 ميجا بكسل.