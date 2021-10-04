تقدم شركة شاومي هواتفها قيمة مقابل سعر وقد طرحت هاتفها المميز والقوي Redmi 10 ليكون الحيلة الأفضل لسد الفجوة بالفئة السعرية المتوسطة بعد توقف إنتاج هاتف Note 10، ويتميز الهاتف Redmi 10 بالتصميم الراقي المعقول بالخامات المقبولة والمواصفات المميزة التي تجعل جميع محبي منتجات شاومي يبحثون عن سعر ومواصفات Redmi 10 من شاومي 2022 في مصر والسعودية، نترككم مع المزيد من التفاصيل عن سعر ومواصفات Redmi 10 بالتفصيل.

سعر ومواصفات Redmi 10 من شاومي 2022

هاتف ريدمي 10 من شركة شاومي للهواتف الذكية يتمتع بالكثير من المواصفات وهي تأتي على النحو التالي:

الهاتف مصنوع من الخارج من البلاستيك من خامة جيدة.

تصميم الكاميرا الخلفية مميز جدًا ليمنحك الشعور بأن الهاتف من الفة المرتفعة السعر.

الهاتف يزن 181 جرام، وسمكه 8.9 مللي.

الشاشة حجمها 6.5 بوصة من نوع IPS LCD.

المعالج ميديا تك Helio G88 بتكنولوجيا 12 نانو متر.

ذاكرة التخزين بالهاتف من النوع eMMC 5.1.

يحتوي الهاتف على خاصية Face Unlock

صوت الهاتف Stereo عالي

يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 مللي.

الجيروسكوب في الهاتف سوفت وير.

مستشعر التقارب هارد وير.

البطارية بحجم 5000 مللي أمبير تعمل لمدة من 7 إلى 8 ساعات.

الشاحن بقوة 22.5 واط.

الكاميرا الأمامية سيلفي 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.0.

الكاميرا الخلفية رباعية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 و8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 مخصصة للتصوير الواسع، والكاميرا الثالثة 2 ميجا بيكسل ماكرو، أما الكاميرا الرابعة فهي 2 ميجا بيكسل، وخصصة للعزل.

سعر Redmi 10 في مصر والسعودية 2022

يأتي هاتف Redmi 10 من شاومي بعدد من الإصدارات حيث تجد منه النسخة 64 جيجا مع 4 جيجا رام، و128 جيجا مع 4 جيجا رام، و128 جيجا مع 6 جيجا رام، والهاتف يدعم شريحتين اتصال من الجيل الرابع، كما يمكن اضافة كارت ميموري يسع حتى 512 جيجا بايت.

كما تم طرح هاتف Redmi 10 في مصر والسعودية بالأسعار التالية: