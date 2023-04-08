تقنية

سعر ومواصفات “Realme 10T” عملاق الفئة المتوسطة من ريلمي

مصطفى أحمد

أعلنت مؤخراً شركة ريلمي التابعة لشركة أوبو عن أفضل هواتف الفئة المتوسطة في عام 2023 وهو Realme 10T، ويأتي الهاتف بمواصفات رائعة يبحث عنها الجميع مقابل سعر مناسب، والمميز في الهاتف أنه يقدم كاميرا خلفية عالية الدقة لمحبي وعشاق التصوير، ويأتي الهاتف أيضاً بمعالج قوي لعشاق الألعاب، ومن خلال الأسطر التالية نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Realme 10T:

أولاً مواصفات الشاشة:

نوع الشاشة IPS LCD
حجم الشاشة 6.6 بوصة
كثافة بكسلات الشاشة 400 بكسل في كل إنش
درجة سطوع الشاشة 400 شمعة
معدل تحديث الشاشة 90 هرتز

ثانياً مواصفات العتاد الداخلي:

نوع المعالج MediaTek Dimensity 810
دقة تصنيع المعالج 6 نانومتر
عدد الأنوية ثماني النواة
نوع المعالج الرسومي Mali-G57 MC2
الرامات 4 أو 8 جيجا رام
نوع ذاكرة الرامات LPDDR4x
الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت
الذاكرة الخارجية يدعم

ثالثاً مواصفات الكاميرات:

الكاميرا الأولى كاميرا رئيسية تعمل بدقة 50 ميجابكسل
الكاميرا الثانية كاميرا خاصة بتصوير الماكرو تعمل بدقة 2 ميجابكسل
الكاميرا الثالثة كاميرا خاصة بعزل الخلفية تعمل بدقة 0.3 ميجابكسل
الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 8 ميجابكسل

رابعاً مواصفات البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة
نوع البطارية ليثيوم بو
سعة البطارية 5000 ملي أمبير
الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط

خامساً سعر الهاتف:

الدولة السعر
مصر 5900 جنيه مصري
السعودية 750 ريال سعودي
الإمارات 734 درهم إماراتي
قطر 728 ريال قطري
الكويت 62 دينار كويتي

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مصطفى أحمد

الكاتب مهنة معتمدة بشكل كبير على الموهبة فليس كل من يستطيع الكتابة يقال انه كاتب ومع هذا يجب تدعيم هذه الموهبة بالدراسة والتعلم

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