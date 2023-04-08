سعر ومواصفات “Realme 10T” عملاق الفئة المتوسطة من ريلمي

أعلنت مؤخراً شركة ريلمي التابعة لشركة أوبو عن أفضل هواتف الفئة المتوسطة في عام 2023 وهو Realme 10T، ويأتي الهاتف بمواصفات رائعة يبحث عنها الجميع مقابل سعر مناسب، والمميز في الهاتف أنه يقدم كاميرا خلفية عالية الدقة لمحبي وعشاق التصوير، ويأتي الهاتف أيضاً بمعالج قوي لعشاق الألعاب، ومن خلال الأسطر التالية نقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف Realme 10T:

أولاً مواصفات الشاشة:

نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.6 بوصة كثافة بكسلات الشاشة 400 بكسل في كل إنش درجة سطوع الشاشة 400 شمعة معدل تحديث الشاشة 90 هرتز

ثانياً مواصفات العتاد الداخلي:

نوع المعالج MediaTek Dimensity 810 دقة تصنيع المعالج 6 نانومتر عدد الأنوية ثماني النواة نوع المعالج الرسومي Mali-G57 MC2 الرامات 4 أو 8 جيجا رام نوع ذاكرة الرامات LPDDR4x الذاكرة الداخلية 128 أو 256 جيجابايت الذاكرة الخارجية يدعم

ثالثاً مواصفات الكاميرات:

الكاميرا الأولى كاميرا رئيسية تعمل بدقة 50 ميجابكسل الكاميرا الثانية كاميرا خاصة بتصوير الماكرو تعمل بدقة 2 ميجابكسل الكاميرا الثالثة كاميرا خاصة بعزل الخلفية تعمل بدقة 0.3 ميجابكسل الكاميرا الأمامية تعمل بدقة 8 ميجابكسل

رابعاً مواصفات البطارية والشحن:

البطارية غير قابلة للإزالة نوع البطارية ليثيوم بو سعة البطارية 5000 ملي أمبير الشحن السريع تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط

خامساً سعر الهاتف: