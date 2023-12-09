سعر ومواصفات Oppo Reno10 العملاق من أوبو حالياً بالأسواق

الآن سنتعرف على مواصفات هاتف أوبو رينو 10، الهاتف العملاق من شركة أوبو، حيث أنه بالنظرة المبدئية على الهاتف نجد أنه يأتي بشكل حواف دائرية، مع نوتش سفلي رفيع للغاية، ونتش علوي لا يذكر، بتصميم عصري ممتاز، كما سنتعرف على أهم مميزات و عيوب Oppo Reno 10، والأهم وهو سعر الهاتف وهل يستحق فعلاً تابع.

أبو رينو 10

مواصفات اوبو رينو 10

يدعم الهاتف شبكة 5G، ويأتي بشريحتي اتصال، وزن الهاتف 185 جرام، ويأتي مع حماية زجاجية من الأمام ومن الخلف، مع فريم من البلاستيك عالي الجودة، والهاتف مصمم ليأتي بأبعاد 162.4×74.2×8 mm، يدعم شاشة أموليد 1 مليار لون، بتردد 120 هرتز، مع سطوع 950 نيتس تحت أشعة الشمس، حجم الشاشة 6.7 انش، مع كثافة بكسل 394 نقطة في البوصة، وحجم 1080×2412 بكسل.

يدعم الهاتف نظام تشغيل أندوويد 13 وقابل للترقية، مع واجهة أوبو المعروفة ColorOS 13.1، ومدمج به معالج Mediatek Dimensity 7050 بتقنية 6 نانو الموفرة في الطاقة ثماني النواة، مع معالج رسومي Mali-G68 MC4 جد جداً في تشغيل الألعاب، كما أنه يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي غير محدود السعة، ويتوفر بنسختين من مساحة تخزين هما 128GB 8GB RAM،256GB 8GB RAM.

يأتي هاتف أوبو رينو 10 مع كاميرا خلفية ثلاثية، الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.7 وايد، والثانية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.0 تيليفوتو، والثالثة بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4 الترا وايد، وتدعم تصوير الفيديو حتى 4k مع 30 فريم في الثانية، أما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 وايد، وتدعم تصوير الفيديو بجودة حتى 1080 مع 30 فريم في الثانية.

يدعم مكبر صوت خارجي، لا يدعم مدخل 3.5 ملم ويدعم الواي فاي و البلوتوث، ويدعم تقنية NFC التي تمكنك من الدفع الإلكتروني بالتلامس، ويأتي مع بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير، وشحن سريع بقوة 67 وات، يدعم بصمة الإصبع وسينسور الجيروسكوب وغيرها من المستشعرات.

مميزات وعيوب الهاتف

يدعم تقنية NFC.

شاشة ممتازة تعرض حتى 1 مليار لون.

معالج جبار يتحمل ضغط العمل على الهاتف.

لا يدعم منفذ 3.5 مللي.

شحن سريع بقوة 64 وات.

أداء الكاميرا الأمامية ليس الأفضل.

بطارية تدوم طويلاً.

يدعم تقنية 5g.

يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجي.



سعر أوبو رينو 10

سعر الهاتف الرسمي للنسخة 256 مع 8 جيجا رام هو 600 دولار، سعر الهاتف في مصر هو 24000 ألف جنيه، قد تتغير الأسعار تغير طفيف بتغير سعر الصرف أو حسب عروض وتخفيضات المتاجر.

ومن الناحية العملية الهاتف يقدم معالج قوي واداء ممتاز ولكن السعر مرتفع مقابل تلك المميزات مقارنة بالمنافسين.