سعر ومواصفات Motorola Moto G51 5G في السعودية

تم الإعلان رسميًا عن جوال Motorola Moto G51 5G في المملكة العربية السعودية، والذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة والتي بها الكثير من الهواتف مثل جوال شاومي Note 11، وسامسونج A23 وA32، بالإضافة لـ اوبو A76. يتميز جوال Moto G51 بقدومه بمعالج Snapdragon 480+ والذي يعتبر من أفضل المعالجات في الفئة المتوسطة، حيث أغلب الجوالات في تلك الفئة يأتون بمعالج Snapdragon 680 والذي يقدم أداء جيد في الاستخدام اليومي أما في الألعاب فهو غير جيد إطلاقًا.

مواصفات Motorola Moto G51 5G

الشاشة بحجم 6.8 بوصة من نوع IPS LCD بدقة FHD+.

تدعم تردد 120 هيرتز. المعالج Qualcomm Snapdragon 480+ ثماني الأنوية 8 نانو متر.

معالج رسومي: Adreno 619 نظام التشغيل Android 11 المساحة التخزينية 128 جيجابايت مساحة تخزين داخلية مع 4 جيجابايت رام. الكاميرا الخلفية 3 كاميرات بدقة:

50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 “عدسة أساسية”

8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2 “عدسة واسعة”

2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4 “عدسة ماكرو”

مع دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 240 فريم.

مع وجود فلاش LED.

دعم تقنية HDR و Panorama. الكاميرا الأمامية 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2.

دعم تصوير فيديو بدقة 1080p بمعدل فريمات 30 فريم.

دعم تقنية HDR. البطارية بسعة 5000 مللي أمبير. قوة الشحن شحن بقوة 10 واط.

مميزات موبايل Motorola Moto G51 5G

دعم خدمات الجيل الخامس 5G. شاشة كبيرة للغاية بحجم 6.8 بوصة من نوع IPS LCD تأتي بتردد 120 هيرتز وبدقة FHD+. معالج Snapdragon 480+ يقدم أداء ممتاز، وهو أفضل من أغلب معالجات تلك الفئة السعرية مثل معالج Snapdragon 680 الموجود في جوال Oppo A76 وXiaomi Redmi Note 11. معالج رسومي Adreno 619 يقدم أداء ممتاز في الألعاب مثل لعبة PUBG NEW STATE. الكاميرات تقدم أداء ممتاز للغاية. دعم مدخل 3.5 مللي. دعم منفذ USB Type-C 2.0. دعم مستشعر بصمة وموجود في زر التشغيل. بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.

عيوب موبايل موتورولا موتو جي 51 الجيل الخامس

عدم دعم الشحن السريع، حيث يتم شحن بطارية الهاتف بقوة 10 واط فقط، لذلك ستستغرق عملية الشحن وقت كبير خصوصًا مع كبر حجم البطارية. لا يدعم نظام صوت ستيريو. حواف الجوال كبيرة نسبيًا.

سعر جوال Motorola Moto G51 5G في السعودية

يتوفر الهاتف بنسخة وحيدة من خلال مكتبة جرير والمتاجر الأخرى وهي كالتالي: