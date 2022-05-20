سعر ومواصفات iphone 14 لشركة Apple (تسريبات)

تسريبات عن شركة Apple تكشف عن بعض التفاصيل في الإصدار الجديد “iphone 14” الذي لم يطرح بعد في الأسواق وشركة Apple من أشهر شركات الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية والمحمولة والمشهورة ببطئها في تطوير منتجاتها فيعتبر خبر تطوير لأحد منتجاتها أمراً مثيراً للاهتمام، وسنقدم كل ما يخص جديد شركة Apple.

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مواصفات آيفون 14 (تسريبات).



كشف متخصص عن أخبار شركة Apple أنه أصدر Iphone14 ويتوقع طرحه في مطلع شهر سبتمبر القادم وهو يحمل الكثير من التفاصيل المميزة:

سيتم طرح الإصدار الجديد في 4 طرازات جديدة بدون نسخة mini.

سيتوفر بمسمى D27 و D28 بتقنية عرض أعلى وبقياس شاشة 6.1 و6.7 وهو ما سيكون متوفراً في Iphone14 pro و Iphone14 pro max وشاشة أطول من الشاشة المعتادة لآيفون وهو ما يسمح لها باستيعاب الشكل الجديد للنتوء الذي سيكون على شكل بيضاوي أو دائرة ولن يكون بشكل الشريطة المعتادة للآيفون.

ستكون تقنية العرض للنسخ Iphone14 نفس تقنية عرض النسخ Iphone13 pro وIphone13 pro max الموجود حالياً في الأسواق.

الإصدار الجديد Iphone14 سيبطبق شريحة التشغيل A16 ولكن ليس على كل إصدارات Iphone14 فسيكون شريحة التشغيل A15 لـ Iphone14 و Iphone14 max بينما ستكون شريحة التشغيل A16 لـ Iphone14 pro و Iphone14 pro max.

سيوضع مستشعر الوجه تحت شاشة الإصدار الجديد دون التأثير على أداءه كما ستدمج فتحة خاصة بكاميرا السيلفي في مقدمة الإصدار الجديد.

تصل مساحة الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجا.

من المتوقع أن تطرح الأجهزة في مصر ب سعر النسخة 256 جيجا 24000 جنيه مصري والنسخة 512 جيجا 28000 جنيه مصري.

ب من المتوقع أن تطرح الأجهزة بالألوان التالية الأسود – الأزرق – الأخضر – الأصفر.

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الأجهزة الجديدة التي ستقدمها شركة Apple.

يوجد المزيد من الـتسريبات عن شركة Apple وهي عبارة عن بعض الأجهزة التي ستطرحها الشركة قريباً وهي:

Mac mini بشريحة m1 pro.

Mac mini بشريحة m.

I mac 24 بوصة بشريحة m.

I mac pro بخيارات شرائح m1 pro وm1 max.

Mac pro مع ما يعادل شريحتين أو 4 شرائح m1 max.

Mac book air مصمم بشريحة m.

Mac book pro مزود بشريحة m2 وقياسه 13 إنش وهو أقل سعراً من mac book pro بقياس 14 و 16 إنش.

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معلومات عن شركة Apple.

تعتبر شركة Apple الأمريكية من أكبر الشركات التي تشتهر بالجودة والتميز في تصنيع الإلكترونيات وبرامج الحاسوب وتصميمها وقد أسست الشركة عام 1976م على يد ستيف جوبز أحد أهم المخترعين والمؤسسين في مجال التكنولوجيا في أمريكا وهي شركة منتشرة يصل موظفيها إلى 35000 موظف على مستوى العالم وتعتبر ثالث أكبر شركة مصنعة للهاتف المحمول ومنافس قوي جداً لشركتي سامسونج وهواوي لما لها من سمعة جيدة في هذا المجال ونظراً لما لها مكانة كبيرة فستجد تسريبات عن شركة Apple منها ما هو حقيقي ومنها المزيف بشكل مبالغ فيه على شبكات الإنترنت فقط لجذب الانتباه.

مميزات شركة Apple.



تتميز الشركة عن غيرها من الشركات في مجال التكنولوجيا والذي يجذب العديد لها ومن هذه المميزات:

تطبيقات أعلى وأفضل جودة من تطبيقات الأندرويد حيث لا تقبل الشركة بوضع أي تطبيق على متجرها دون اختباره.

تحدث نظام تشغيلها لكل هواتفها في كل مكان في نفس الوقت.

الأمان في الاستخدام حيث إنه لا تستطيع البرامج الخبيثة الوصول إلى الجهاز بسهولة.

تواكب تطورات التكنولوجيا بشكل أسرع.

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تعتبر أي تسريبات عن شركة Apple ذات أهمية للكثير من الأشخاص المهتمين بالتكنولوجيا، ومما سبق يتضح أن الإصدار الجديد للآيفون إصدار مميز وسيجد الكثيرين ممن ينتظرون طرحه في الأسواق، وهذا لما تتمتع به شركة Apple من مميزات ومن صيت جيد في سوق التكنولوجيا ومن خبرة طويلة في مجال التكنولوجيا فهي من أكثر الشركات مبيعاً.