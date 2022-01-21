سعر ومواصفات هونر ماجيك في Honor Magic V

تعد شركة هونر من أهم وأكبر الشركات الخاصة بمجال تصنيع الهواتف المحمولة الذكية في السوق العالمي عامة والسوق الصيني خاصة، وهي مملوكة لشركة هواوى عملاق التكنولوجيا ومجال الاتصالات والشبكات في العالم، وقد أعلنت الشركة مؤخراً عن هاتف هونر ماجيك في الجديد والعملاق، ويأتي الهاتف بمواصفات قوية وحصرية منها انه هاتف قابل للطي بحيث يعطي مساحة بحجم أصغر، وتحاول شركة هونر أن تنافس الشركة الكورية الكبيرة سامسونج أهم واغلي هاتف قابل للطي من نفس النوعية، مواصفات الجهاز المذهلة سنتعرف علي مواصفات وسعر الجهاز سوياً.

مواصفات هونر ماجيك في

أعلنت الشركة الصينية هونر عن مواصفات هاتف هونر ماجيك v، ويأتي الهاتف بمواصفات قوية وحصرية منها انه هاتف قابل للطي،ومن أهم مواصفات الجهاز

يأتي داعم لجميع شبكات المحمول بدءا من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس 5G. •معالج قوى مصنع بشركة كوالكوم الأمريكية.

يأتي الهاتف بعدد 2 شاشة الأولى عبارة عن شاشة كبيرة قابلة للطي مقاس كبير تصل إلي 8 بوصة بوصة من النوع OLED ودقة العرض مقاس 2480×220 بكسل ، مع دعم خاصية HDR10+ معدل تحديث الشاشة 120 هرتز، مع حماية من النوع NANO CRYSTAL SHIELD.

الشاشة الثانية عبارة عن شاشة اصغر في الحجم وموجودة على الواجهة الأمامية للهاتف.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد أصدار 12.

الكاميرا الخلفية:

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات الأولي والرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وبمستشعر من شركة سوني طراز IMX700.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسات الأولي والرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وبمستشعر من شركة سوني طراز IMX700. الكاميرا الأمامية:

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل خاصة بتصوير السلفي.

يأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل خاصة بتصوير السلفي. البطارية: يأتي الهاتف ببطارية من النوع ليثيوم بوليمر بسعة 4500 ملي أمبير ساعة ومن النوع غير قابل للإزالة.

يأتي الهاتف داعم للشحن السريع SUPER CHARGE بقوة 66 وأت، مع مدخل شحن من النوع USB TYPE

مميزات Honor Magic V

شاشة كبيرة الحجم مثل الأجهزة اللوحية (التابلت) مقاس 8 بوصة.

شاشة من النوع OLED.

داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

المعالج الأقوى في أنظمة الاندرويد من شركة كوالكوم الأمريكية.

يأتي الهاتف داعم للشحن السريع بقوة 66 وات.

كاميرا خلفية بجودة 108 ميجا بكسل مع مستشعر من شركة سوني طراز IMX700

سعر الجهاز

جاءت التسريبات أن هاتف هونر ماجيك v سوف يتوفر بسعر 1570 دولار أمريكي في الأسواق العالمية، ومن المحتمل أن يتوفر في 26000 مصر بسعر جنيه مصري تقريبا، المحتمل أن يتوفر في 6200 السعودية ريال سعودي تقريبا.