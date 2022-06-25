سعر ومواصفات هواوي ميت أكس 2 – Huawei Mate XS 2 رسمياً في الأسواق العالمية

أعلنت شركة Huawei عن إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي Huawei Mate XS 2، حيث يوجد حالياً ماليزيا وألمانيا، كما تعمل الشركة جاهدة على تواجد الهاتف في كافة الأسواق العالمية، ليكون متوفر لدي محبين هواتف هواوي، وذلك كونه يحتوي على الكثير من المميزات و القدرة على التكيف مع احتياجات المستخدم، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات وأسعار هاتف هواوي ميت أكس 2 الجديد.

شركة هواوي

تعتبر شركة هواوي من الشركات الرائدة في عالم الهواتف الذكية، حيث تم تأسيسها في عام 1987 من قبل رن تشنغ فاي الذي كان يعمل في منصب على تصنيع لوحات ومقاسم الهاتف، وفي ذلك الوقت كان لدى هواوي أكثر من 170,000 موظف في عام 2017، و حوالي 76000 منهم يعملون في مجال البحث والتطوير، وتحتوي على 21 معهد للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم.

مواصفات هاتف ميت أكس 2Huawei Mate XS2

يأتي هاتف هواوي ميت اكس 2 الجديد القابل للطي على العديد من المواصفات التي تجعله تحت أنظار محبين هواتف هواوي، وهي التالي:

الشاشة:

تأتي شاشة الهاتف رئيسية بحجم 7.80 بوصة عند الفتح و 6.50 بوصة عند الطي، ويصل وزنه إلى 295 جرام (10.41 أونصة).

تأتي شاشة الهاتف رئيسية بحجم 7.80 بوصة عند الفتح و 6.50 بوصة عند الطي، ويصل وزنه إلى 295 جرام (10.41 أونصة). الكاميرا:

يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية، العدسة الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بيرسكوب تلي فوتو بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 10x ومستشعر تلي فوتو 12 ميجابكسل تدعم الزووم البصري الحقيقي حتى 3x وعدسة فائقة الاتساع 16 ميجابكسل، تأتي الكاميرا أمامية وحيدة تتواجد في ثقب صغير في الشاشة الثانوية.

يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية، العدسة الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بيرسكوب تلي فوتو بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 10x ومستشعر تلي فوتو 12 ميجابكسل تدعم الزووم البصري الحقيقي حتى 3x وعدسة فائقة الاتساع 16 ميجابكسل، تأتي الكاميرا أمامية وحيدة تتواجد في ثقب صغير في الشاشة الثانوية. المعالج :

يأتي الهاتف بمعالج Qualcomm’s Snapdragon 888 ثماني النواة ويأتي مثبتًا مسبقًا بواجهة HarmonyOS 2.

يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة ويأتي مثبتًا مسبقًا بواجهة HarmonyOS 2. البطارية:

يأتي الهاتف على بطارية 4600mAh تدعم الشحن بسرعة فائقة.

عيوب وسلبيات الهاتف

كل جهاز يحتوي على مواصفات جديدة من أجل أن يكون على قدرة عالية للمنافسة بين الهواتف الأخري و هواتف هواوي، إلا أن هناك عيوب في كل هاتف جديد، منها:

لا يتوافر فيه قلم S-Pen.

يحتوي على نظام تشغيل أندرويد 10 القديم، مع سعر باهض الثمن لا يتناسب مع النظام القديم.

لا يدعم خِدْمَات جوجل.

لا يأتي بنسخة 12 جيجابايت رام.

يعتبر سعر الهاتف غالي جدًا وهو ما يجعل تجرِبة الهاتف القابل للطي الجديد من هواوي حصرية للفئة العُليا من المستخدمين.

أسعار هاتف Huawei Mate Xs 2 في بعض الدول العالمية

حددت شركة هواوي اسعار هاتف ميت اكس 2 في الأسواق العالمية، وفي بعض الدول كالتالي: