سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10 الجديد 2022

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi Note 10، الذي يحمل مواصفات خارقة دوناً عن الهواتف ذات الإصدارات القديمة التي لم تنل إعجاب المستخدمين، لكن في الفترة الحالية قامت الشركة بإصدار الهاتف الجديد الذي حصل على عدد مبيعات هائل في الأسواق التجارية، كان تصميم الهاتف جذاب للغاية فقد خطف الأنظار بالظهر الزجاجي والكاميرات الخلفية في منتصف ظهر الجهاز، وازدادت التساؤلات حول سعر ومواصفات الهاتف، فاليوم سوف نقدم لك عزيزي المتابع من خلال موقع نجوم مصرية مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10، وسعر الهاتف في المحلات والأسواق العربية.

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 10

أعلنت الشركة عن الهاتف من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في المقر الرئيسي للشركة وبحضور المستخدمين وقنوات الإخبارية التي قامت ببث المؤتمر من خلال شاشاتها، حيث قامت بالإفصاح عن مواصفات الهاتف، إليك المواصفات من خلال الجدول التالي:

الشاشة تأتي الشاشة على شكل الثقب وتأتي من نوع Super AMOLED بمساحة 6.43 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 409 بكسل. الذاكرة يأتي الهاتف بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت.

يأتي أيضاً بذاكرة عشوائية رام 2 جيجا بايت. الكاميرا الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل.

تأتي الكاميرا الخلفية بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بالتصوير الماكرو أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل وهي المسؤولة عن عمل العزل والبورتريه بالإضافة إلى فلاش ثنائي من نوع ليد فلاش. المعالج يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة Snapdragon 678 تكنولوجيا 11 نانو. البطارية تأتي البطارية بسعة 5000 ملي أمبير مع شاحن 33 واط. ألوان الهاتف يتوفر الهاتف باللون الأسود وباللون الأبيض وباللون الأخضر. تصميم الهاتف ووزنه يأتي الهاتف بأبعاد 160.46×74.5×8.3 ملم مع وزن 178.8 جرام.

عيوب هاتف Xiaomi Redmi Note 10

يوجد بالهاتف الجديد عدد قليل من العيوب التي لاحظها الأشخاص عند استخدام الهاتف، وهي كالآتي:

سماعات الاذن لا تأتي بعلبة الهاتف.

يحتاج الهاتف لوقت طويل لشحن البطارية بالكامل، ولكنه يدعم ميزة الشحن السريع.

اهتزاز بسيط اثناء تصوير الفيديوهات على جودات عالية.

سعر هاتف Xiaomi Redmi Note 10

هنالك عدد كبير من الأشخاص تتسائل عن سعر الهاتف في الأسواق، حيث أن سعر الهاتف للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 3000 جنية مصري، والنسخة الـ128 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر حوالي 3350 جنية مصري، والنسخة الـ128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر حوالي 3700 جنية مصري.