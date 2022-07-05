سعر ومواصفات هاتف xiaomi 12s ultra

هاتف جديد تم طرحه في الأسواق المصرية xiaomi 12s ultra وله مواصفات مميزة وحديثة وألوان منه الأسود والأبيض ويعتبر الهاتف مصنوع من الألمونيوم والظهر من السيراميك، ويمكن أن يحمل الهاتف شريحتين ويدعم الجيل الخامس G5، وله كاميرا وشاشة على أعلى جودة والذاكرة ٥١٢ جيجا بايت ويعمل على نظام أندرويد ١٢.

مواصفات هاتف xiaomi 12s ultra

يحتوي على ثلاث كاميرات، الكاميرا الأولى بدقة خمسين ميجا بكسل، والكاميرا الثانية بدقة ثمانية وأربعون ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة ثمانية وأربعون ميجا بكسل، ويتميز بفيديو دقة عالية ١٠٨٠ fhd، يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة عشرين ميجا بكسل.

له منفذ يو أس بي c 2.0

يحتوي الهاتف على سماعات استريو.

له برامج البوصلة والتقارب والجيرو سكوب.

يتميز ببطارية سريعة الشحن بقوة ١٢٥ وات، والبطارية تكون بسعة ٥٠٠٠ ملي أمبير، ويوجد شحن اللاسلكي بقوة عشرة وات.

يحتوي على شاشة نوع Ltop Amoled

ويكون حجم الشاشة ٦.٨١ بوصة.

يكون حجم الهاتف حوالي ٢٣٤ جرام.

يدعم الهاتف الجيل الثاني G2 والجيل الثالث G3 والجيل الرابع G4 والجيل الخامس G5

الهاتف مقاوم للغبار والماء.

يحتوي على ذاكرة داخلية ٥١٢ جيجا بايت، وذاكرة عشوائية ١٢ جيجا.

له معالج رسومي Adreno 730

سعر هاتف شاومي ١٢ ألترا

أعلنت شركة شاومي عن أسعار هاتفها الجديد في الأسواق العالمية، وبلغ سعر الهاتف حوالي 915 دولار أمريكى، أي ما يعادل 14300 جنيه مصري.