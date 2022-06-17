سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد شاومي 12 برو، ويأتي الهاتف الجديد بشاشة اموليد بدقة ممتازة مع معدل تحديث 120Hz، ويأتي الهاتف بمعالج قوي من فئته الكوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 1، مع كاميرا ثلاثية تدعم تصوير الفيديوهات حتى الـ 8K، وفي السطور التالية سنتعرف على أهم مواصفات وأسعار الهاتف الجديد.

مواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro

كشف شركة شاومي عن أهم مواصفات الهاتف الجديد، وجاءت على النحو التالي:

• يأتي الهاتف بأبعاد 163.6×74.6×8.2 ملم مع وزن 204 جرام، وبتصميم زجاجي.

• يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano Sim.

• يدعم الهاتف شبكات الاتصال 2G- 3G-4G-5G .

• يدعم الهاتف الـ IR Blaster الخاصة بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن بعد من خلال هاتفك.

• يأتي الهاتف بذاكرة صلبة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت.

• يأتي الهاتف بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 8 Gen 1 بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي من نوع Adreno 730.

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة شاومي الـ MIUI 13 .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS.

• تأتي بطارية الهاتف بسعة 4600 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 120 وات.

• منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع خاصية الـ OTG.

• تأتي شاشة الهاتف بشكل الثقب في منتصف الشاشة مع انحناءات بسيطة من الأطراف وتأتي من نوع LTPO AMOLED بمساحة 6.73 إنش بدقة 1440×3200 بكسل مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

• يتوفر الهاتف باللون الرمادي وباللون البنفسجي.

كاميرا هاتف Xiaomi 12 Pro

أعلنت عن شركة شاومي عن إمكانات الكاميرا بالهاتف الجديد، والتي جاءت على النحو التالي:

• تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5.

• تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا ثلاثية على النحو التالي:

– الكاميرا الأولى الأساسية تأتي بمستشعر من نوع Sony IMX707 بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9.

– تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم.

– تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.

سعر هاتف Xiaomi 12 Pro