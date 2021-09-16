سعر ومواصفات هاتف xiaomi 11t pro الجديد 2021 ومميزاته

أعلنت شركة شاومي عن إصدار سلسلة هواتفها الجديدة من نوع xiaomi خلال المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقد في مقر الشركة الرئيسي، حيث يبحث العديد من الأشخاص عن هاتف xiaomi 11t pro والذي يعتبر من أفضل هواتف الشركة، لأنه يحمل العديد من المميزات الجديدة والإضافات الرائعة، فاليوم سوف نعرض لكم من خلال موقع نجوم مصرية مواصفات الهاتف الجديد، وأهم المواصفات التي يقدمها الهاتف للمستخدمين.

مواصفات هاتف xiaomi 11t pro الجديد 2021:

يحمل الهاتف الجديد العديد من المواصفات الرائعة التي تنافس بها الهواتف للشركات المنافسة، فقد أطلقت شركة آبل هاتفها الجديد آيفون 13 الجديد في الفترة الماضية، وخلال يومان قامت شركة سامسونج بإطلاق هاتفها الجديد جالكسي a52 الخرافي، فلا بد أن تضع شركة شاومي بصمتها من خلال تقديم هاتفها xiaomi 11t pro الذي يحمل إضافات جديدة تقدمها من خلال الهاتف، ومن أهم المواصفات:

تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.67 بوصة من نوع AMOLED بدقة FHD+، وتدعم تقنيات Dolby Vision و HDR10+.

حيث يوجد مع الشاشة طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.

يأتي المعالج ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 888 5G.

مساحة تخزينية يوجد منها 128 جيجا بايت، و256 جيجا بايت.

مساحة عشوائية رام 8 جيجا بايت، ويوجد أيضاً رام 12 جيجا بايت.

يأتي الهاتف ب 3 كاميرات خلفية، الأولى بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 عدسة أساسية، و8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 عدسة واسعة، و5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.4.

ويأتي بكاميرا أمامية 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.5 تدعم البورت ريه.

سعر هاتف xiaomi 11t pro الجديد:

تم إضافة بطارية للهاتف بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم للشحن السريع بقوة 120 واط، حيث أعلن عن سعر الهاتف 128 جيجابايت بسعر 12,000 جنيه مصري، 2900 ريال سعودي، 256 جيجابايت بسعر 13,000 جنيه مصري، 3100 ريال سعودي.