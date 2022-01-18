هل يستحق الشراء أم لا ؟ سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE من شاومي

كعادتها تقدم شركة شامي لإنتاج الهواتف الذكية نسخ متتالية من إصداراتها، مميزة في المواصفات وتشتمل على مميزات عديدة، فيما يلي سوف نستعرض مواصفات Xiaomi 11 Lite 5G NE ونتعرف على جميع إمكانياته، وعيوبه ومميزاته التي أبرزها طبقة الحماية Corning Golorria Glass والكاميرا المميزة، تابع للمزيد من التفاصيل.

مواصفات Xiaomi 11 Lite 5 NE

وزن الهاتف 158 جم.

أبعاد الهاتف 160.5 * 75.7 * 6.8 ملم.

إطار الهاتف مكون من البلاستيك، والظهر من الزجاج.

يدعم الهاتف كل من خاصية NFC و خاصية IR Blaster.

يمكن وضع شريحتين معًا من نوع Nano Sim في وضع الاستعداد.

يقاوم الهاتف قطرات الماء الخفيفة.

يدعم الهاتف كل شبكات الاتصال بداية من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس 2G,3G,4G,4G,5G

الشاشة

نوع الشاشة amoled على شكل ثقب.

جودة الشاشة FHD

مساحة الشاشة 6.55 إتش.

دقة الشاشة 2400×1080 بكسل.

معدل كثافة البكسلس 402 بكسل.

معدل التحديث 90Hz.

أبعاد العرض 20:9 يناسب عرض الفيديوهات وألعاب الموبايل.

طبقة حماية على الهاتف بنوع Corning Golorria Glass

الهاتف مدعوم بمعالج من شركة كوالكوم نوع Snapdragon 778 G 5G، تكنولوجيا 6 نانو، و معالج رسومي Adreno 642L

الكاميرا

الخلفية 64 ميجا بيكسل f/1.8

8 ميجا بيكسل f/2.2

5 ميجا بيكسل f/2.4 الأمامية 20 ميجا بيكسل f/2

مميزات وعيوب شاومي 11 Lite 5G NE

يوفر الهاتف إمكانية وضع كارت ميموري بسعة 256 جيجا بايت، ولكن يعيب عليه أن مكام الكارت الميموري هو نفس مكان الشريحة الثانية.

يتوفر الهاتف بعدة إصدارات من الساعات المختلفة للذاكرة كالتالي:

الإصدار الأول بسعة ذاكرة 128 جيجا، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت.

الإصدار الثاني بسعة ذاكرة 128 جيجا، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

الإصدار الثالث بسعة ذاكرة 256 جيجا، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

نوع الذاكرة UFS 2.2، ونوع الذاكرة العشوائية LPDDR4x.