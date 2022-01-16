سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE الجديد كليًا وأحدث انطلاقة من شاومي

دائمًا ما تقدم الشركة العالمية شاومي كل ما هو جديد ومتطور في عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، حيث أبهرت العالم بهاتفها الجديد الـ Xiaomi 11 Lite 5G NE، ويعد نسخة مطورة من هاتف Mi 11 Lite ولكن مع حجم أخف وكاميرا أمامية مطورة، والهاتف الجديد أحدث ضجة في عالم الهواتف الذكية في الفترة الأخيرة، كما أنه جاء بالعديد من المواصفات والمميزات الهائلة وبأسعار تنافسية.

مواصفات Xiaomi 11 Lite 5G NE

جاءت مواصفات الهاتف مثالية تمامًا، وهى كالتالي:

يحتوي على خاصية الـ IR Blaster والـ NFC.

أما أبعاد فهى 160.53×75.73×6.81 ملم، أما وزنه 158 جرام.

ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج بالإضافة إلى فريم البلاستيك.

يحمل الهاتف شهادة الـ IP 53 والتي تجعلها مقاومة طرطشة الماء.

يتضمن الهاتف بشريحتين اتصال Nano Sim.

يدعم شبكات الـ 2G والثالث الـ 3G والرابع الـ 4G وبالاضافة إلى الجيل الخامس الـ 5G.

الشاشة من نوع AMOLED ، ومساحتها تقدر 6.55 إنش وجودتها الـ FHD.

أما الذاكرة الصلبة للهاتف الإصدار الأول منها بسعة ١٢٨ جيجا، والذاكرة العشوائية ٦ جيجا، امت الإصدار الثاني سعة الذاكرة ١٢٨ وذاكرة عشوائية ٨ جيجا، والإصرار الثالث ذاكرته ٢٥٦ أما العشوائية سعتها ٨ جيجا ونوعها LPDDR 4X، وبالنسبة للإصدار الثالث ذاكرته سعتها 256 جيجا ونوعها UFS 2.2 أما العشوائية سعتها 8 جيجا بايت ونوعها LPDDR4X.

توجد بالهاتف خاصة زيادة المساحة التخزينية، وذلك عن طريق إمكانية وضع كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت.

دقة الكاميرا الأمامية 20 ميجا بكسل، أما فتحة العدسة F/2.2.

يتضمن الهاتف ٣ كاميرا خلفية ، الأولى تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، وفتحة العدسة F/1.8 وتعد هى الكاميرا الأساسية، الكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل.

يحتوي على مايكروفون لمنع الضوضاء.

الجامعة الخارجية تدعم نوع ستريو.

يتضمن الهاتف مستشعر البصمة وذلك أحد خصائص وسائل الأمان بالهاتف.

سعة البطارية تصل إلى ٤٢٥٠ مللي.

والهاتف جاء بألوان مميزة وهي الأبيض والأزرق الأسود والبرتقالي.

سعر هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE

جاء سعر الهاتف مناسب مع كافة مميزاته ومواصفاته، وهو ٦٨٠٠ جنيه مصري للنسخة ٢٥٦ جيجا وبذاكر تخزين عشوائي ٨ جيجا.