سعر ومواصفات هاتف VIVO X80 PRO أحد الهواتف الرائدة في الإمارات.

تم إطلاق هاتف VIVO X80 PRO فائق المواصفات بشكل رسمي في دولة الإمارات، حيث ينافس هواتف فئة “سامسونج” وفئة “أيفون” في أسواق هواتف الإمارات، حيث يأتي الهاتف بمواصفات عالمية، وفي هذا الموضوع ستعرف مواصفات وسعر الهاتف.

المعلومات الأساسية

المعالج Snap Dragon 8 gen 1 mobile Plarform. ذاكرة الرام 12 جيجابايت. مساحة التخزين 256 جيجابايت. البطارية 4700 مللي أمبير. الشحن السريع تقنية flash charge بقدرة 80 وات، تقنية flash charge اللاسلكية بقدرة 50 وات. اللون أسود. نظام التشغيل funtouch 12 قائم على android 12.

هيكل الهاتف

الأبعاد 164.57*75.30*9.10 ملم. الوزن 219 جرام. مادة الوجه الخلفي زجاج.

شاشة الهاتف

الحجم 6.78 بوصة، بمعدل تحديث حتى 120 هيرتز. الدقة 3200*1440 النوع Amoled.

كاميرا الهاتف

الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية، الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.57، الثانية 48 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2، الثالثة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.85، الرابعة 8 ميحابكسل بفتحة عدسة 3.4. الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.45. الفلاش ضوء فلاش خلفي فقط.

المستشعرات

مقياس التسارع يوجد. مستشعر الإضاءة يوجد. مستشعر التقارب يوجد. البوصلة الإلكترونية يوجد. مستشعر بصمة الإصبع موجود بالشاشة. الجيروسكوب يوجد. أداة استشعار درجة حرارة اللون يوجد. المحرك محرك خطي. مستشعرات أخرى أداة استشعار التركيز بالليزر، أداة إرسال الأشعة تحت الحمراء.

محتويات العلبة

هاتف X80 PRO.

سماعة رأس.

دليل البدء السريع.

كابل تحويل من TYPE_C إلى USB.

شاحن.

دبوس إخراج البطاقات.

حافظة الهاتف.

غشاء حماية (مثبت).

بطاقة الضمان.

سعر الهاتف