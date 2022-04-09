سعر ومواصفات هاتف Vivo V23 5G مراجعة كاملة لهاتف فيفو الجديد

الكاميرات

3 كاميرات خلفية وكاميرتين أماميتين، العدسة الأمامية الأساسية بدقة 50MP تدعم التركيز التلقائي وتأتي بمستشعر JNV الذي يعطي سحب إضاءة عالي، وتفاصيل مرضية، أما الكاميرا الأمامية الثانية عريضة جدا بدقة 8 ميجابكسل كما تأتي كاميرات السالفي بفلاش لكل عدسة. الكاميرا الخلفية الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل تسميها شركة فيفو (Night camera) أما الكاميرا الثانية عريضة جدا بدقة 8 MP والعدسة الأخيرة مخصصة للماكرو بدقة 8 ميجابكسل. تصوير Vivo V23 5G في النمط الليلي بتفاصيل واضحة وإضاءة مرضية ويدعم الجهاز تصوير الفيديو بدقة 4K ب 30 إطار في الثانية مع نمط التثبيت القياسي، وتصوير الفيديو أيضا بدقة 1080 ب 60 إطار في الثانية بنمط التثبيت الفائق.