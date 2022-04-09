سعر ومواصفات هاتف Vivo V23 5G مراجعة كاملة لهاتف فيفو الجديد
هاتف Vivo V23 5G بكاميرتين أماميتين، وتصميم رائع يشبه لحد كبير جهاز اوبو رينو 6، يأتي الجهاز بشاشة جميلة وإمكانيات عالية مقارنة مع السعر، مع بطارية كبيرة ويدعم الشحن السريع حيث يعتبر هاتف vivo الجديد منافسا للهواتف الرائدة للفئة المتوسطة، خلال هذا المقال نقدم لكم تفاصيل Vivo V23 5G بمراجعة كاملة للهاتف ( سعر ومواصفات).
مواصفات هاتف Vivo V23 5G الجديد:
|أولا تصميم الجهاز
|أكثر مواده مصنوعة من الزجاج المتين مع غطاء معدني، بواجهة خلفية مطفية تأتي باللون الذهبي. ويتغير لونها مع انعكاس الإضاءة والحركة، مع واجهة أمامية أكثرها شاشة فيها نتوء علوي يحتوي على كاميرتي السالفي، حيث تأتي سماكة فيفو في 23 ب 7.55 ميلمتر مع حواف إطار حادة، ووزن 181 جرام.
|المعالج
|Mediatek Dimensity 920 بثمانية أنوية بمعمارية 6 نانومتر ويدعم خاصية الجيل الخامس، كما يأتي بمعالج رسومي Mali-G68 MC4.
|البطارية
|يأتي هاتف Vivo V23 5G ببطارية حجمها 4200 mAh ويدعم الشحن السريع بقدرة W44 Flash charge حيث يشحن من صفر لنسبة 63% خلال نصف ساعة.
|الشاشة
|بحجم 6.44 إنش من نوع Amoled Display بدقة (1080* 2400) FHD+ وتدعم تقنية HDR 10+ بسرعة تحديث 90Hz التي تعطي سلاسة واستجابة عالية، بألوان جميلة وتباين بسطوع جيد جدا.
|الكاميرات
|3 كاميرات خلفية وكاميرتين أماميتين، العدسة الأمامية الأساسية بدقة 50MP تدعم التركيز التلقائي وتأتي بمستشعر JNV الذي يعطي سحب إضاءة عالي، وتفاصيل مرضية، أما الكاميرا الأمامية الثانية عريضة جدا بدقة 8 ميجابكسل كما تأتي كاميرات السالفي بفلاش لكل عدسة.
الكاميرا الخلفية الأساسية تأتي بدقة 64 ميجابكسل تسميها شركة فيفو (Night camera) أما الكاميرا الثانية عريضة جدا بدقة 8 MP والعدسة الأخيرة مخصصة للماكرو بدقة 8 ميجابكسل.
تصوير Vivo V23 5G في النمط الليلي بتفاصيل واضحة وإضاءة مرضية ويدعم الجهاز تصوير الفيديو بدقة 4K ب 30 إطار في الثانية مع نمط التثبيت القياسي، وتصوير الفيديو أيضا بدقة 1080 ب 60 إطار في الثانية بنمط التثبيت الفائق.
|الذاكرة والتخزين
|يأتي الجوال بذاكرة عشوائية 12GB وذاكرة تخزين 256GB مع دعمه تشغيل شريحتين ولايدعم بطاقة الذاكرة.
|نظام التشغيل
|ANDROIDE 12 بواجهة FunTouch OS خفيفة وبسيطة التي تدعم اختصارات متنوعة
|ميزات أخرى
|Bluetooth 5.2 وخاصية WIFI 2.4 وكذلك تقنية NFC الخاصة بالدفع وتحويل الأموال.
|مستشعر البصمة
|مدمج في الشاشة باستجابة سريعة.
سعر جهاز Vivo V23 5G:
- يصل سعر هاتف Vivo V23 5G في المملكة العربية السعودية ل 2200 ريال.
- كما يباع في الجزائر بقيمة 90000 دينار.
- وبلغت قيمة هاتف فيفو الجديد حوالي 500 يورو في أوربا.